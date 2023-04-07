Минпромторг и Segezha Group подписали СПИК 2.0 на производство CLT-панелей

СПИК – это рамочный инструмент, гарантирующий компании неухудшение условий ведения бизнеса и налоговые льготы в обмен на обязательства по производству продукции в России. Он же является основным критерием подтверждения того, что продукция произведена в России. СПИК 1.0 заключались до 2019 г. включительно на срок до 10 лет. Во второй версии СПИКов (СПИК 2.0), которые подписывались после 2019 г., был отменен входной порог инвестиций, вырос срок соглашения до 15–20 лет в зависимости от объема вложений, появилось требование о проведении конкурсного отбора участников.