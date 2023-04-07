Минпромторг и Segezha Group подписали СПИК 2.0 на производство CLT-панелей
Министерство промышленности и торговли, Segezha Group (входит в АФК «Система»), Вологодская область и Сокольский муниципальный район подписали специальный инвестиционный контракт (СПИК 2.0) на производство CLT-панелей, говорится в пресс-релизе ведомства.
«Это первый такой контракт как для холдинга, так и для Вологодской области. В его рамках реализуется комплекс мер значимой государственной поддержки для компании "Сокол СиЭлТи", впервые приступившей в России к масштабному промышленному производству современного строительного материала – панелей CLT. Контракт заключен до конца 2036 г. Предприятие сможет воспользоваться налоговыми льготами на прибыль и имущество в соответствии с действующим законодательством РФ и Вологодской области», – говорится в сообщении министерства.
Как отметил заместитель министра промышленности и торговли Олег Бочаров, «Сокол СиЭлТи» – это первая компания в России, которая внедрила технологию промышленного производства крупногабаритных плитных панелей CLT с безрисковым объемом производства до 50 000 куб. м готовой продукции в год. По словам Бочарова, благодаря СПИКу предприятие сможет предоставить свыше 100 рабочих мест.
СПИК – это рамочный инструмент, гарантирующий компании неухудшение условий ведения бизнеса и налоговые льготы в обмен на обязательства по производству продукции в России. Он же является основным критерием подтверждения того, что продукция произведена в России. СПИК 1.0 заключались до 2019 г. включительно на срок до 10 лет. Во второй версии СПИКов (СПИК 2.0), которые подписывались после 2019 г., был отменен входной порог инвестиций, вырос срок соглашения до 15–20 лет в зависимости от объема вложений, появилось требование о проведении конкурсного отбора участников.