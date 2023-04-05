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«Уралкалий» вместо расторгнутых СПИК 1.0 заключает новые инвестконтракты

Ведомости

«Уралкалий» вместо расторгнутого СПИК 1.0 на Новый южный рудник заключило СПИК 2.0 на этот же проект. В финальной стадии заключения находится СПИК 2.0 на проект «Половодовский калийный комбинат» вместо расторгнутого на этот же проект СПИК 1.0, сказал «Ведомостям» представитель Минпромторга.

До этого 5 апреля «Ведомости» писали со ссылкой на реестр специнвестконтрактов, что «Уралкалий» расторг оба своих СПИКа с Минпромторгом и Пермским краем. Один контракт был заключен на строительство Половодовского калийного комбината, другой – на новый рудник «Соликамск-2».

«Уралкалий» подписал СПИКи первого типа (СПИК 1.0) по этим проектам в июне 2019 г. Объем инвестиций в Половодовский комбинат оценивался в 117,8 млрд руб., в «Соликамск-2» – в 36,8 млрд руб. Их плановые мощности – 2,8 млн и 2,3 млн т руды в год соответственно. СПИК по Половодовскому комбинату был одним из крупнейших в российской промышленности.

«Уралкалий» должен был начать производство на новом руднике «Соликамск-2» в 2024 г., а на Половодовском калийном комбинате – в 2027 г. Окончание срока действия обоих СПИКов – 31 декабря 2028 г. Контракты давали «Уралкалию» право на получение нулевой ставки по налогу на прибыль до 2026 г. и по налогу на имущество до 2029 г.

Проект «Соликамск-2» предполагает создание комплекса по добыче руды на южной части Соликамского и Ново-Соликамского участков Верхнекамского месторождения и освоение промышленного производства хлористого калия на территории Родниковского сельского поселения Соликамского района Пермского края. Новый рудник «Соликамск-2» строится для продолжения отработки запасов шахтного поля, добыча на старом руднике СКРУ-2 прекращена, идут работы по закладке выработанного шахтного пространства. В декабре 2022 г. сообщалось, что «Уралкалий» перенес до 2035 г. начало производства на новом руднике «Соликамск-2» и планирует направить на проект в общей сложности уже 70,5 млрд руб.

Ранее по теме: «Уралкалий» расторг специнвестконтракты по своим проектам в Пермском крае
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных