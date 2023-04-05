«Уралкалий» вместо расторгнутых СПИК 1.0 заключает новые инвестконтракты

«Уралкалий» должен был начать производство на новом руднике «Соликамск-2» в 2024 г., а на Половодовском калийном комбинате – в 2027 г. Окончание срока действия обоих СПИКов – 31 декабря 2028 г. Контракты давали «Уралкалию» право на получение нулевой ставки по налогу на прибыль до 2026 г. и по налогу на имущество до 2029 г.