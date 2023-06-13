Газета
Бизнес

«Новатэк» разработал технологию для крупнотоннажного производства СПГ

Ведомости

«Новатэк» получил российский патент на собственную крупнотоннажную технологию сжижения природного газа, названную «Арктический микс». Об этом говорится в сообщении компании.

Технология предусматривает использование смешанных хладагентов и разработана для реализации крупнотоннажных проектов «Новатэка» на базе оснований гравитационного типа с производительностью одной технологической линии более 6 млн т СПГ в год.

Как поясняет компания, применение смешанных хладагентов расширяет географию использования технологии, способствует увеличению энергоэффективности технологического процесса и сокращению количества используемого оборудования.

«Новатэк» указывает, что использование ключевого технологического оборудования от российских производителей позволит повысить конкурентоспособность реализуемых крупнотоннажных СПГ-проектов компании. «Разработка является важным шагом в локализации технологических линий сжижения и соответствует стратегической цели компании по развитию СПГ-технологий в России», – говорится в сообщении.

Ранее по теме: Цены на газ в Азии вновь стали премиальными

У «Новатэка» ранее уже была собственная технология сжижения – «Арктический каскад». Патент на нее был получен еще в 2018 г. Она была реализована на четвертой линии проекта «Ямал СПГ», мощность которой составляет 950 000 т в год.

В апреле 2023 г. компания получила российский патент на технологию сжижения «Арктический каскад модифицированный». Тогда компания сообщала, что эту технологию планируется применять на крупнотоннажных СПГ-проектах компании в условиях Арктического региона с производительностью одной технологической линии 3 млн т в год.

Сейчас «Новатэк», помимо действующего проекта «Ямал СПГ», реализует проект «Арктик СПГ – 2» проектной мощностью 19,8 млн т в год. Первая линия завода должна быть запущена в декабре 2023 г., запуск второй очереди ожидается в 2024 г., третьей – в 2026 г. 

В разное время компания сообщала о планах по строительству заводов «Обский СПГ», «Арктик СПГ – 1», «Арктик СПГ – 3» и СПГ-завода в Мурманской области.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных