«Новатэк» разработал технологию для крупнотоннажного производства СПГ
«Новатэк» получил российский патент на собственную крупнотоннажную технологию сжижения природного газа, названную «Арктический микс». Об этом говорится в сообщении компании.
Технология предусматривает использование смешанных хладагентов и разработана для реализации крупнотоннажных проектов «Новатэка» на базе оснований гравитационного типа с производительностью одной технологической линии более 6 млн т СПГ в год.
Как поясняет компания, применение смешанных хладагентов расширяет географию использования технологии, способствует увеличению энергоэффективности технологического процесса и сокращению количества используемого оборудования.
«Новатэк» указывает, что использование ключевого технологического оборудования от российских производителей позволит повысить конкурентоспособность реализуемых крупнотоннажных СПГ-проектов компании. «Разработка является важным шагом в локализации технологических линий сжижения и соответствует стратегической цели компании по развитию СПГ-технологий в России», – говорится в сообщении.
У «Новатэка» ранее уже была собственная технология сжижения – «Арктический каскад». Патент на нее был получен еще в 2018 г. Она была реализована на четвертой линии проекта «Ямал СПГ», мощность которой составляет 950 000 т в год.
В апреле 2023 г. компания получила российский патент на технологию сжижения «Арктический каскад модифицированный». Тогда компания сообщала, что эту технологию планируется применять на крупнотоннажных СПГ-проектах компании в условиях Арктического региона с производительностью одной технологической линии 3 млн т в год.
Сейчас «Новатэк», помимо действующего проекта «Ямал СПГ», реализует проект «Арктик СПГ – 2» проектной мощностью 19,8 млн т в год. Первая линия завода должна быть запущена в декабре 2023 г., запуск второй очереди ожидается в 2024 г., третьей – в 2026 г.
В разное время компания сообщала о планах по строительству заводов «Обский СПГ», «Арктик СПГ – 1», «Арктик СПГ – 3» и СПГ-завода в Мурманской области.