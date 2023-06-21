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В Госдуму внесли законопроект о закреплении понятия «фермерская продукция»

Ведомости

В Госдуму внесли законопроект, который закрепляет понятие «фермерская продукция». Мера направлена на поддержку малых сельхозпроизводителей, отмечают авторы инициативы.

Документ внесли группа сенаторов во главе с первым зампредом Совфеда Андреем Яцкиным, а также председатель комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимир Кашин.

В соответствии с законопроектом под фермерской будет признаваться с/х продукция и продукция ее первичной и последующей переработки, в том числе продовольственная продукция, произведенная из дикорастущих плодов, ягод, орехов, грибов и семян. Произведена она должна быть при этом с/х производителями, которые соответствуют критериям микро- и малого предпринимательства, либо же самозанятыми гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство.

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Производители такой продукции смогут размещать на упаковках соответствующие письменные обозначения в сочетании (по желанию производителя) с наименованием региона, в котором она была произведена, отмечается в пояснительной записке.

Необходимость изменения авторы инициативы объясняют тем, что сельскохозяйственные товаропроизводители, относимые к малым формам хозяйствования, играют важную роль в достижении стратегических целей доктрины продовольственной безопасности РФ.

По их данным, численность малых с/х предприятий в 2021 г. составила около 20 200, причем 13 700 из них – это микропредприятия, крестьянских хозяйств (КФХ) и ИП – 118 300, а личных подсобных хозяйств (ЛПХ) – 16,2 млн в сельской местности и 8,4 млн в городах. При этом из-за низкой товарности производства доходы работников малых форм хозяйствования существенно ниже, чем крупных предприятий.

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Поэтому законопроект также закрепляет за регионами право принимать программы по созданию и развитию инфраструктуры реализации фермерской продукции. 

«Принятие законопроекта будет способствовать развитию сельскохозяйственных товаропроизводителей малых форм хозяйствования, содействию реализации фермерской продукции в торговых сетях, обеспечению устойчивого снабжения населения доступной и качественной пищевой продукцией, в том числе социально значимыми продовольственными товарами первой необходимости», – считают авторы законопроекта.

Закон в случае его принятия вступит в силу с 1 марта 2024 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных