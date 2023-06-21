В Госдуму внесли законопроект о закреплении понятия «фермерская продукция»

В соответствии с законопроектом под фермерской будет признаваться с/х продукция и продукция ее первичной и последующей переработки, в том числе продовольственная продукция, произведенная из дикорастущих плодов, ягод, орехов, грибов и семян. Произведена она должна быть при этом с/х производителями, которые соответствуют критериям микро- и малого предпринимательства, либо же самозанятыми гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство.