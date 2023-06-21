В Госдуму внесли законопроект о закреплении понятия «фермерская продукция»
В Госдуму внесли законопроект, который закрепляет понятие «фермерская продукция». Мера направлена на поддержку малых сельхозпроизводителей, отмечают авторы инициативы.
Документ внесли группа сенаторов во главе с первым зампредом Совфеда Андреем Яцкиным, а также председатель комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимир Кашин.
В соответствии с законопроектом под фермерской будет признаваться с/х продукция и продукция ее первичной и последующей переработки, в том числе продовольственная продукция, произведенная из дикорастущих плодов, ягод, орехов, грибов и семян. Произведена она должна быть при этом с/х производителями, которые соответствуют критериям микро- и малого предпринимательства, либо же самозанятыми гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство.
Производители такой продукции смогут размещать на упаковках соответствующие письменные обозначения в сочетании (по желанию производителя) с наименованием региона, в котором она была произведена, отмечается в пояснительной записке.
Необходимость изменения авторы инициативы объясняют тем, что сельскохозяйственные товаропроизводители, относимые к малым формам хозяйствования, играют важную роль в достижении стратегических целей доктрины продовольственной безопасности РФ.
По их данным, численность малых с/х предприятий в 2021 г. составила около 20 200, причем 13 700 из них – это микропредприятия, крестьянских хозяйств (КФХ) и ИП – 118 300, а личных подсобных хозяйств (ЛПХ) – 16,2 млн в сельской местности и 8,4 млн в городах. При этом из-за низкой товарности производства доходы работников малых форм хозяйствования существенно ниже, чем крупных предприятий.
Поэтому законопроект также закрепляет за регионами право принимать программы по созданию и развитию инфраструктуры реализации фермерской продукции.
«Принятие законопроекта будет способствовать развитию сельскохозяйственных товаропроизводителей малых форм хозяйствования, содействию реализации фермерской продукции в торговых сетях, обеспечению устойчивого снабжения населения доступной и качественной пищевой продукцией, в том числе социально значимыми продовольственными товарами первой необходимости», – считают авторы законопроекта.
Закон в случае его принятия вступит в силу с 1 марта 2024 г.