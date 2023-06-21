Аграриям граничащих с Украиной регионов пролонгируют кредиты

Дополнительную поддержку получат аграрии, имущество которых пострадало в результате обстрелов со стороны вооруженных формирований Украины или террористических актов, следует из документа. Для пролонгации кредитов необходимо будет предоставить акт обследования поврежденных объектов специальной комиссией. В случае если это невозможно из-за «оперативной обстановки», достаточно будет предоставить письмо главы муниципалитета или регионального органа агропромышленного комплекса (АПК) с подтверждением причинения ущерба.