Аграриям граничащих с Украиной регионов пролонгируют кредиты

Аграриям граничащих с Украиной регионов пролонгируют кредитыПоддержку получат компании, имущество которых было повреждено вооруженными формированиями
Минсельхоз может на год перенести для сельхозпроизводителей пограничных регионов срок оплаты процентов и основного долга по краткосрочным и инвестиционным кредитам. Проект постановления, содержащего это решение, 19 июня опубликован министерством на regulation.gov. Его обсуждение продлится до 3 июля.
Дополнительную поддержку получат аграрии, имущество которых пострадало в результате обстрелов со стороны вооруженных формирований Украины или террористических актов, следует из документа. Для пролонгации кредитов необходимо будет предоставить акт обследования поврежденных объектов специальной комиссией. В случае если это невозможно из-за «оперативной обстановки», достаточно будет предоставить письмо главы муниципалитета или регионального органа агропромышленного комплекса (АПК) с подтверждением причинения ущерба.