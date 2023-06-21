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Аграриям граничащих с Украиной регионов пролонгируют кредиты

Поддержку получат компании, имущество которых было повреждено вооруженными формированиями
Алексей Полухин
Евгений Разумный / Ведомости

Минсельхоз может на год перенести для сельхозпроизводителей пограничных регионов срок оплаты процентов и основного долга по краткосрочным и инвестиционным кредитам. Проект постановления, содержащего это решение, 19 июня опубликован министерством на regulation.gov. Его обсуждение продлится до 3 июля.

Дополнительную поддержку получат аграрии, имущество которых пострадало в результате обстрелов со стороны вооруженных формирований Украины или террористических актов, следует из документа. Для пролонгации кредитов необходимо будет предоставить акт обследования поврежденных объектов специальной комиссией. В случае если это невозможно из-за «оперативной обстановки», достаточно будет предоставить письмо главы муниципалитета или регионального органа агропромышленного комплекса (АПК) с подтверждением причинения ущерба.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных