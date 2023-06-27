ОПЕК опровергла информацию о приглашении Гайаны в альянс

Однако в тот же день вице-президент Гайаны Бхаррат Джагдео сообщил, что страна не заинтересована в том, чтобы присоединяться к организации. Он отметил, что Гайану не приглашали стать членом ОПЕК, но предложили участвовать во встречах организации, пишет Reuters. Агентство отмечает, что Гайана стала одним из самых быстрорастущих производителей нефти в мире с тех пор, как начала промышленную добычу в 2019 г.