ОПЕК опровергла информацию о приглашении Гайаны в альянс
Нефтяной альянс ОПЕК не предлагал Гайане стать членом организации. Об этом рассказали в альянсе.
«ОПЕК не приглашала Гайану стать членом организации», – говорится в сообщении. При этом в организации признали, что у страны значительный потенциал и она является формирующимся игроком на международном нефтяном рынке.
В ОПЕК пояснили, что пригласили страну принять участие в международном семинаре, который пройдет в начале июля в Вене. В нем участвуют как члены альянса, так и представители других стран, нефтяные и энергетические компании, ученые и др.
Ранее о том, что Гайану пригласили в ОПЕК, сообщила газета The Wall Street Journal. По ее данным, министр энергетики Саудовской Аравии Абдулазиз бин Салман и генеральный секретарь ОПЕК Хайтам аль-Гайс сделали такое предложение стране.
Однако в тот же день вице-президент Гайаны Бхаррат Джагдео сообщил, что страна не заинтересована в том, чтобы присоединяться к организации. Он отметил, что Гайану не приглашали стать членом ОПЕК, но предложили участвовать во встречах организации, пишет Reuters. Агентство отмечает, что Гайана стала одним из самых быстрорастущих производителей нефти в мире с тех пор, как начала промышленную добычу в 2019 г.
На данный момент в ОПЕК входят 13 нефтеэкспортирующих стран, в том числе ОАЭ, Алжир, Ирак, Иран, Конго и др.