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ОПЕК опровергла информацию о приглашении Гайаны в альянс

Ведомости

Нефтяной альянс ОПЕК не предлагал Гайане стать членом организации. Об этом рассказали в альянсе.

«ОПЕК не приглашала Гайану стать членом организации», – говорится в сообщении. При этом в организации признали, что у страны значительный потенциал и она является формирующимся игроком на международном нефтяном рынке.

В ОПЕК пояснили, что пригласили страну принять участие в международном семинаре, который пройдет в начале июля в Вене. В нем участвуют как члены альянса, так и представители других стран, нефтяные и энергетические компании, ученые и др.

Ранее о том, что Гайану пригласили в ОПЕК, сообщила газета The Wall Street Journal. По ее данным, министр энергетики Саудовской Аравии Абдулазиз бин Салман и генеральный секретарь ОПЕК Хайтам аль-Гайс сделали такое предложение стране.  

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Однако в тот же день вице-президент Гайаны Бхаррат Джагдео сообщил, что страна не заинтересована в том, чтобы присоединяться к организации. Он отметил, что Гайану не приглашали стать членом ОПЕК, но предложили участвовать во встречах организации, пишет Reuters. Агентство отмечает, что Гайана стала одним из самых быстрорастущих производителей нефти в мире с тех пор, как начала промышленную добычу в 2019 г.

На данный момент в ОПЕК входят 13 нефтеэкспортирующих стран, в том числе ОАЭ, Алжир, Ирак, Иран, Конго и др.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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