ННК может получить самый дорогой в 2023 году нефтеносный участок

ННК может получить самый дорогой в 2023 году нефтеносный участокИнвестиции для начала добычи нефти могут составить до 500 млн рублей
Компания «Няганьнефть» (дочерняя компания «ННК Ойл» Эдуарда Худайнатова) оказалась единственной компанией, которая подала заявку на участие в аукционе на Лебяжий участок в Ханты-Мансийском АО с запасами нефти 37 млн т. Об этом «Ведомостям» сообщил представитель Минприроды.
По данным ГИС «Торги», Лебяжий участок – самым дорогой среди всех участков недр с углеводородным сырьем, выставленных на торги в 2023 г. Начальная цена аукциона на право пользования недрами с целью геологоразведки и добычи на Лебяжьем составляет 580,6 млн руб. с шагом в 10% (58,06 млн руб.).
Прием заявок на участие в аукционе закончился 23 июня, а сами торги должны были состояться 20 июля 2023 г. Теперь комиссия должна оценить, насколько заявка «Няганьнефти» соответствует требованиям аукциона.
По закону, если на участие в аукционе подала заявку только одна компания, она может получить участок без проведения торгов. При этом цена лицензии будет определяться по формуле «начальная цена плюс один шаг аукциона». То есть стоимость лицензии на Лебяжий для «Няганьнефти» составит 638,7 млн руб.
По данным Роснедр, запасы нефти на Лебяжьем участке по категории В1 составляют 6,6 млн т, В2 – 30,4 млн т, ресурсы по категории D1 – 6,4 млн т, D2 – 0,4 млн т. На юге участок граничит с Ем-Еговским и Пальяновским участками «РН-Няганьнефтегаза» («Няганьнефть» принадлежала этой структуре «Роснефти» до апреля 2021 г.), а также с северо-восточной частью Пальяновской площади Красноленинского месторождения компании «Газпромнефть-Пальян». К западу от участка структуры «Роснефти» находится Талинский участок недр, который принадлежит самой «Няганьнефти».
Лебяжий участок уже выставлялся на торги в 2022 г. за 765,7 млн руб., но аукцион признали несостоявшимся, так как ни одна заявка не соответствовала требованиям. «Няганьнефть» тогда была одним из претендентов на этот участок наряду с ООО «Лукойл – Западная Сибирь» и ООО «УДС Нефть».
ННК, вероятно, давно планировала получить Лебяжий участок, потому что он хорошо изучен и на нем есть высокий потенциал открытия новых запасов (130 млн т), поясняет партнер Kasatkin Consulting Дмитрий Касаткин. «Так что 580 млн руб. – это весьма невысокая цена за такой участок», – отмечает он. Лебяжий участок входит в Красноленинскую группу месторождений с запасами более 1,2 млрд т нефти, напоминает эксперт.
По мнению Касаткина, ННК была основным претендентом на Лебяжий, так как у компании есть активы на прилегающих территориях. У ННК есть нефтепровод, который позволит в кратчайшие сроки начать добычу на этом участке, а расходы на это могут составить 300-500 млн руб., потому что разведочные скважины уже пробурены, добавляет он.
Управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин поясняет, что крупные недропользователи не так сильно заинтересованы в получении небольших участков и концентрируются на разработке текущих активов в свете сокращения добычи нефти в России в рамках ОПЕК+. Для менее крупных компаний такие участки недр интересны, потому что могут повысить их капитализацию за счет увеличения запасов, поясняет он. «Также у участка могут быть геологоразведочные перспективы, которые компания сможет реализовать», – добавил Гришунин.
Россия в феврале 2023 г. объявила о добровольном снижении добычи нефти на 500 000 барр./сутки, начиная с марта. Решение несколько раз продлевалось и теперь действует до конца 2024 г. К добровольному сокращению добычи присоединились еще восемь стран ОПЕК+. Общее снижение добычи до конца 2023 г. составит 1,66 млн барр./сутки.