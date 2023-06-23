ННК может получить самый дорогой в 2023 году нефтеносный участок

По мнению Касаткина, ННК была основным претендентом на Лебяжий, так как у компании есть активы на прилегающих территориях. У ННК есть нефтепровод, который позволит в кратчайшие сроки начать добычу на этом участке, а расходы на это могут составить 300-500 млн руб., потому что разведочные скважины уже пробурены, добавляет он.