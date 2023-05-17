«Сургутнефтегаз» может расширить свои активы в Красноярском крае

Управляющий эксперт центра аналитики и экспертизы ПСБ Екатерина Крылова считает, что «Сургутнефтегаз» активизировал работу в Красноярском крае из-за потенциала региона: сейчас он труднодоступен и практически не освоен, но подпадает под арктические льготы (пятая группа НДД и льготы по НДПИ. – «Ведомости»). Этот регион постепенно может стать одним из важных центров нефтедобычи, отмечает аналитик ФГ «Финам» Сергей Кауфман. Если говорить о перспективах, продолжает Крылова, то очевидно, что север Красноярского края может стать ключевым пунктом Северного морского пути с учетом роста грузооборота по нему и его статуса федерального проекта.