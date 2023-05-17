«Сургутнефтегаз» может расширить свои активы в Красноярском крае

«Сургутнефтегаз» может расширить свои активы в Красноярском краеРегион привлекает компании большими запасами и потенциалом развития Севморпути
«Сургутнефтегаз» стал единственной компанией, подавшей заявку на участие в аукционе Роснедр на право пользования углеводородным Пайтурминским участком недр на севере Красноярского края. Об этом сообщили «Ведомостям» в пресс-службе Минприроды.
По данным Роснедр, ресурсы нефти на Пайтурминском участке недр составляют 20 млн т по категории D1 и 6,9 млн т по категории D2, запасы газа – 25 млрд куб. м по категории D1 и 37,9 млрд по категории D2.
Прием заявок проходил с 17 апреля по 17 мая, говорится на площадке ГИС «Торги». Аукцион должен пройти 5 июня 2023 г. на электронной торговой площадке Газпромбанка. Начальная стоимость лота составляет 20,7 млн руб. За эту сумму Роснедра предоставят лицензию на геологическое изучение, разведку и добычу полезных ископаемых на 27 лет.
Так как Роснедра получили только одну заявку на участие в аукционе, компания, если ее заявка соответствует условиям аукциона, может получить лицензию на участок недр без торгов. При этом разовый платеж за пользование участком недр должен быть не ниже установленного условиями, увеличенного на шаг торгов. В случае Пайтурминского участка эта сумма составит 22,77 млн руб.
Согласно госреестру участков недр, сейчас у «Сургутнефтегаза» есть лицензии на 11 участков в Красноярском крае. За последние шесть лет компания активно приобретала лицензии на участки недр в этом регионе: в 2018 г. компания получила права пользования Агапским участком, в 2020 г. – Восточно-Новотаймырским, в 2021 г.- Дудинскими участками 1-3. В 2023 г. компания приобрела еще пять лицензий на участки недр – Ново-Надеждинский, Восточно-Надеждинский и Западно-Пайтурминские 1-3.
Пайтурминский участок недр находится севернее 70 градуса северной широты, а значит, может быть включен в пятую группу участков для получения возможности уплаты налога на дополнительный доход (НДД). Пятая группа в рамках этого налогового режима была введена в 2020 г. для участков недр, расположенных севернее 70 градуса северной широты в Красноярском крае, Якутии и Чукотском АО. Также для участков недр, расположенных севернее 70 градуса северной широты налоговым законодательством предусмотрена льготная ставка налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ).
«Ведомости» направили запрос в «Сургутнефтегаз».
Управляющий эксперт центра аналитики и экспертизы ПСБ Екатерина Крылова считает, что «Сургутнефтегаз» активизировал работу в Красноярском крае из-за потенциала региона: сейчас он труднодоступен и практически не освоен, но подпадает под арктические льготы (пятая группа НДД и льготы по НДПИ. – «Ведомости»). Этот регион постепенно может стать одним из важных центров нефтедобычи, отмечает аналитик ФГ «Финам» Сергей Кауфман. Если говорить о перспективах, продолжает Крылова, то очевидно, что север Красноярского края может стать ключевым пунктом Северного морского пути с учетом роста грузооборота по нему и его статуса федерального проекта.
Кроме «Сургутнефтегаза» в регионе уже работают другие крупнейшие нефтяные компании России, напоминает Кауфман: в Красноярском крае расположен крупнейший проект «Роснефти» – «Восток Ойл». В 2022 г. лицензии на несколько участков на севере региона получила «Газпром нефть», а в начале 2023 г. такие лицензии получил «Лукойл», уточняет аналитик.
В июне 2022 г. «Газпром нефть» получила лицензии на геологическое изучение участков недр Нижнепуринский 1-6 на севере Красноярского края, а также на участки Таймырский 1-8. Лицензии будут действовать до 2029 г. В январе 2023 г. «Лукойл» сообщил, что его «дочка» – «Лукойл–Западная Сибирь» – получила лицензии на пользование недрами Южно-Паютского, Южно-Ушаковского и Ладукетского участков в Красноярском крае.
Глава Роснедр Евгений Петров в интервью «Интерфаксу» в мае 2022 г. говорил о значительной ресурсной базе севера Красноярского края. Извлекаемые запасы нефти этого региона, по его словам, составляют 2 млрд т. По данным Роснедр на май 2022 г., на территории арктической зоны региона действовало 116 лицензий на пользование участками недр с запасами углеводородов.