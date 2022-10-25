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Банк «Траст» вновь попытается продать Тимано-Печорскую газовую компанию

Покупателей может не найтись из-за отсутствия рынков сбыта
Василий Милькин
Банк «Траст» вновь попытается продать неликвидную Тимано-Печорскую газовую компанию / Максим Стулов / Ведомости

Банк непрофильных активов «Траст» выставил на продажу на открытом аукционе 100% Тимано-Печорской газовой компании (ТПГК) и права требования к ней. Об этом 24 октября сообщила финансовая организация.

Аукцион пройдет 12 декабря по голландской схеме (на понижение цены) на площадке Российского аукционного дома. Торги начнутся с 3,3 млрд руб. Минимальная цена актива на аукционе составит 2,1 млрд руб. Заявки принимаются до 3 декабря 2022 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных