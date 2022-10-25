Банк «Траст» вновь попытается продать Тимано-Печорскую газовую компанию

Банк «Траст» вновь попытается продать Тимано-Печорскую газовую компаниюПокупателей может не найтись из-за отсутствия рынков сбыта
Банк непрофильных активов «Траст» выставил на продажу на открытом аукционе 100% Тимано-Печорской газовой компании (ТПГК) и права требования к ней. Об этом 24 октября сообщила финансовая организация.
Аукцион пройдет 12 декабря по голландской схеме (на понижение цены) на площадке Российского аукционного дома. Торги начнутся с 3,3 млрд руб. Минимальная цена актива на аукционе составит 2,1 млрд руб. Заявки принимаются до 3 декабря 2022 г.
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