Газета
Бизнес

Совет директоров «ВСМПО-Ависма» утвердил нового гендиректора

Ведомости

Совет директоров корпорации ВСМПО-Ависма», крупнейшего в мире производителя титана, принял решение о назначении на пост генерального директора компании Дмитрия Трифонова. Об этом 17 июля сообщила компания.

Трифонов избран гендиректором на трехлетний срок, с 17 июля этого года по 16 июля 2026 г.

С 2012 г. Трифонов занимал должность исполнительного директора филиала корпорации в Пермском крае. Исполнять обязанности исполнительного директора филиала «Ависма» будет Владимир Бабин, ранее занимавший должность заместителя директора по технологии филиала.

Не слухи, а факты: читайте в Telegram-канале «Ведомостей»

Дмитрий Трифонов родился 15 октября 1962 г. в Верхней Салде Свердловской области. Окончил Московский институт стали и сплавов (МИСиС). Работает в корпорации «ВСМПО-Ависма» с 1984 г.

В апреле 2023 г. пост гендиректора корпорации досрочно покинул Дмитрий Осипов. С этого момента обязанности руководителя «ВСМПО-Ависма» исполнял первый заместитель гендиректора – исполнительный директор Николай Мельников.

«ВСМПО-Ависма» является крупнейшим в мире производителем титана, занимая до четверти мирового рынка. У компании две производственные площадки – в городе Верхняя Салда Свердловской области и в Березниках Пермского края. Основной акционер корпорации – заместитель председателя ее совета директоров Михаил Шелков (66,42%), 25% принадлежат «Ростеху».

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных