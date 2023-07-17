Совет директоров «ВСМПО-Ависма» утвердил нового гендиректора
Совет директоров корпорации ВСМПО-Ависма», крупнейшего в мире производителя титана, принял решение о назначении на пост генерального директора компании Дмитрия Трифонова. Об этом 17 июля сообщила компания.
Трифонов избран гендиректором на трехлетний срок, с 17 июля этого года по 16 июля 2026 г.
С 2012 г. Трифонов занимал должность исполнительного директора филиала корпорации в Пермском крае. Исполнять обязанности исполнительного директора филиала «Ависма» будет Владимир Бабин, ранее занимавший должность заместителя директора по технологии филиала.
Дмитрий Трифонов родился 15 октября 1962 г. в Верхней Салде Свердловской области. Окончил Московский институт стали и сплавов (МИСиС). Работает в корпорации «ВСМПО-Ависма» с 1984 г.
В апреле 2023 г. пост гендиректора корпорации досрочно покинул Дмитрий Осипов. С этого момента обязанности руководителя «ВСМПО-Ависма» исполнял первый заместитель гендиректора – исполнительный директор Николай Мельников.
«ВСМПО-Ависма» является крупнейшим в мире производителем титана, занимая до четверти мирового рынка. У компании две производственные площадки – в городе Верхняя Салда Свердловской области и в Березниках Пермского края. Основной акционер корпорации – заместитель председателя ее совета директоров Михаил Шелков (66,42%), 25% принадлежат «Ростеху».