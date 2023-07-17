Совет директоров «ВСМПО-Ависма» утвердил нового гендиректора

«ВСМПО-Ависма» является крупнейшим в мире производителем титана, занимая до четверти мирового рынка. У компании две производственные площадки – в городе Верхняя Салда Свердловской области и в Березниках Пермского края. Основной акционер корпорации – заместитель председателя ее совета директоров Михаил Шелков (66,42%), 25% принадлежат «Ростеху».