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Бизнес

Biogen покупает фармацевтическую компанию Reata за $7,3 млрд

Ведомости

Biogen и Reata Pharmaceuticals заключили окончательное соглашение, в соответствии с которым Biogen покупает акции Reata по $172,5 за штуку, стоимость сделки составляет примерно в $7,3 млрд. Закрытие сделки планирует в IV квартале 2023 г.

Biogen рассчитывает профинансировать приобретение за счет наличных средств из расчета $172,5 за акцию, что выше на 59% их стоимости на закрытии рынка в четверг ($108,55). По состоянию на 16:14 мск пятницы, стоимость бумаг выросла на 51,84%, до $164,82, следует из данных NASDAQ.

Reata добилась значительных успехов в разработке терапевтических средств, которые регулируют клеточный метаболизм и воспаление при серьезных неврологических заболеваниях. Препарат Skyclarys от Reata стал первым и единственным одобренным средством для лечения атаксии Фридрейха в США. Кроме того, Reata разрабатывает несколько новых продуктов для лечения ряда неврологических заболеваний.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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