Biogen покупает фармацевтическую компанию Reata за $7,3 млрд

Biogen рассчитывает профинансировать приобретение за счет наличных средств из расчета $172,5 за акцию, что выше на 59% их стоимости на закрытии рынка в четверг ($108,55). По состоянию на 16:14 мск пятницы, стоимость бумаг выросла на 51,84%, до $164,82, следует из данных NASDAQ.