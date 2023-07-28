Biogen покупает фармацевтическую компанию Reata за $7,3 млрд
Biogen и Reata Pharmaceuticals заключили окончательное соглашение, в соответствии с которым Biogen покупает акции Reata по $172,5 за штуку, стоимость сделки составляет примерно в $7,3 млрд. Закрытие сделки планирует в IV квартале 2023 г.
Biogen рассчитывает профинансировать приобретение за счет наличных средств из расчета $172,5 за акцию, что выше на 59% их стоимости на закрытии рынка в четверг ($108,55). По состоянию на 16:14 мск пятницы, стоимость бумаг выросла на 51,84%, до $164,82, следует из данных NASDAQ.
Reata добилась значительных успехов в разработке терапевтических средств, которые регулируют клеточный метаболизм и воспаление при серьезных неврологических заболеваниях. Препарат Skyclarys от Reata стал первым и единственным одобренным средством для лечения атаксии Фридрейха в США. Кроме того, Reata разрабатывает несколько новых продуктов для лечения ряда неврологических заболеваний.