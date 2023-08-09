ФНС исключила создание черного списка блогеров

Весной сразу несколько блогеров попали под внимание силовых структур в связи с неуплатой налогов. 7 марта СКР возбудил в отношении блогеров Валерии (Лерчек) и Артема Чекалиных уголовное дело по двум статьям УК РФ – ч. 2 ст. 198, ч. 5 ст. 33, ч. 2 ст. 198 УК РФ (уклонение и пособничество в уклонении от уплаты налогов с физического лица). В тот же день Лерчек было предъявлено обвинение в уклонении от уплаты налогов на более чем 311 млн руб., а ее мужу Артему — в пособничестве. 22 мая защита Чекалиных сообщила о том, что они выплатили все долги.