ФНС исключила создание черного списка блогеров
«Если в рамках анализа выявляются злоупотребления, признаки дробления или недопоступления налогов, то конкретным плательщикам назначается проверка. Такой подход имеет кумулятивный эффект — в итоге обеляется весь рынок. При его реализации нет необходимости формировать какие-либо списки: обладая всем массивом больших данных, ведомство реагирует точечно в ответ на конкретную ситуацию», — пояснили в ведомстве.
К наиболее распространенным ошибкам в ФНС отнесли искусственное разделение бизнеса, ошибки в налоговом учете, недоимки по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ). При этом в ведомстве отметили, что зачастую такие ошибки совершаются по «незнанию или недопониманию ответственности».
«Доходы в блогосфере растут очень быстро. Нередко люди могут просто не успеть сориентироваться, что их прибыль сначала не укладывается в границы режима самозанятости, а затем переходит пороговые значения и для упрощенной системы налогообложения», — отметили в ФНС.
Весной сразу несколько блогеров попали под внимание силовых структур в связи с неуплатой налогов. 7 марта СКР возбудил в отношении блогеров Валерии (Лерчек) и Артема Чекалиных уголовное дело по двум статьям УК РФ – ч. 2 ст. 198, ч. 5 ст. 33, ч. 2 ст. 198 УК РФ (уклонение и пособничество в уклонении от уплаты налогов с физического лица). В тот же день Лерчек было предъявлено обвинение в уклонении от уплаты налогов на более чем 311 млн руб., а ее мужу Артему — в пособничестве. 22 мая защита Чекалиных сообщила о том, что они выплатили все долги.
В уклонении от уплаты налогов также обвиняется автор «Марафона желаний» Елена Блиновская, которая находится под домашним арестом. По версии прокуратуры, она не выплатила налоги на сумму 918 млн руб. Аналогичное уголовное дело было возбуждено в отношении блогера Александры Митрошиной, она не выплатила 120 млн руб. налогов. 17 мая стало известно, что на неуплату налогов проверяют блогера Анастасию Ивлееву.