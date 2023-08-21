«Мегафон» купил товарный знак Yota за 27 млрд рублей

В 2022 г. Мегафон» купил у USM Group ряд крупных активов, связанных с телекоммуникациями. Так, компания приобрела у «Юэсэм Телеком» (входит в холдинг USM) разработчика аналитических платформ на базе ИИ oneFactor, а также разработчика ПО Nexign «Нэксайн» и компанию по обработке платежей в интернете «Инплат». В январе 2023 г. купил системного интегратора ООО «Талмер».