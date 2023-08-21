«Мегафон» купил товарный знак Yota за 27 млрд рублей
Мобильный оператор «Мегафон» приобрел в декабре прошлого года товарный знак Yota за 27 млрд руб., говорится в финансовой отчетности компании за первое полугодие.
«Capex в первом полугодии увеличился на 99,4% до 71 млрд руб. Основное влияние на рост этого показателя оказала сделка по приобретению товарного знака Yota в декабре 2022 г. за 27 млрд руб.», – говорится в отчете.
После перехода права на товарный знак затраты на его использование были реклассифицированы из внеоборотных нефинансовых активов в капитальные затраты.
Представитель «Мегафона» пояснил РБК, что продавцом выступила группа USM, а оценка стоимости проводилась независимой компанией. Он также уточнил, что сделка была проведена в рамках реструктуризации активов оператора, при которой компания покупает связанные с телеком-направлением активы, отказываясь от непрофильных.
«Мегафон» – один из крупнейших мобильных операторов в России. 50% акций принадлежит «АФ Телеком холдинг», остальные 50% – «Юэсэм Телеком». Обе структуры относятся к USM Group. Выручка по итогам 2021 г. составила 354,2 млрд руб.
В 2022 г. Мегафон» купил у USM Group ряд крупных активов, связанных с телекоммуникациями. Так, компания приобрела у «Юэсэм Телеком» (входит в холдинг USM) разработчика аналитических платформ на базе ИИ oneFactor, а также разработчика ПО Nexign «Нэксайн» и компанию по обработке платежей в интернете «Инплат». В январе 2023 г. купил системного интегратора ООО «Талмер».