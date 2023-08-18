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«Мегафон» поменял схему оплаты сотрудников своего ритейла

Оператор расширил вилку коэффициентов для премий за выполнение целевых показателей
Екатерина Кинякина Анна Устинова
В Москве зарплатная вилка продавца-консультанта составляет от 65 000 до 99 000 руб. до вычета налогов / Евгений Разумный / Ведомости

Мобильный оператор «Мегафон» изменил условия оплаты труда для сотрудников своей розничной сети, выяснили «Ведомости». Оператор уменьшил понижающий коэффициент к премиальной части зарплаты до 0,4, он применяется, если личный план продаж был выполнен меньше чем на 70%, пожаловался один из продавцов-консультантов. Свои претензии он направил руководителям московских точек продаж, а также сотрудникам штаб-квартиры оператора, уточнив, что объявляет руководству компании бойкот, и призвав «неравнодушных» консолидироваться. Письмо есть в распоряжении «Ведомостей».

Представитель «Мегафона» подтвердил, что компания действительно внедрила ряд изменений в структуру оплаты труда в рознице, добавив, что «изменения совсем свежие и, как любые изменения, они могут вызывать разные реакции». Он уточнил, что постоянная часть дохода всех сотрудников была увеличена с 1 июля, а с 1 августа была обновлена и система премирования. По словам собеседника, коэффициент премиальной части составил от 0,4 до 2. До изменений этот диапазон составлял примерно от 0,9 до 1,5, добавил представитель оператора.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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