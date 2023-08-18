«Мегафон» поменял схему оплаты сотрудников своего ритейла

Представитель «Мегафона» подтвердил, что компания действительно внедрила ряд изменений в структуру оплаты труда в рознице, добавив, что «изменения совсем свежие и, как любые изменения, они могут вызывать разные реакции». Он уточнил, что постоянная часть дохода всех сотрудников была увеличена с 1 июля, а с 1 августа была обновлена и система премирования. По словам собеседника, коэффициент премиальной части составил от 0,4 до 2. До изменений этот диапазон составлял примерно от 0,9 до 1,5, добавил представитель оператора.