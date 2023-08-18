«Мегафон» поменял схему оплаты сотрудников своего ритейла

«Мегафон» поменял схему оплаты сотрудников своего ритейлаОператор расширил вилку коэффициентов для премий за выполнение целевых показателей
Мобильный оператор «Мегафон» изменил условия оплаты труда для сотрудников своей розничной сети, выяснили «Ведомости». Оператор уменьшил понижающий коэффициент к премиальной части зарплаты до 0,4, он применяется, если личный план продаж был выполнен меньше чем на 70%, пожаловался один из продавцов-консультантов. Свои претензии он направил руководителям московских точек продаж, а также сотрудникам штаб-квартиры оператора, уточнив, что объявляет руководству компании бойкот, и призвав «неравнодушных» консолидироваться. Письмо есть в распоряжении «Ведомостей».
Представитель «Мегафона» подтвердил, что компания действительно внедрила ряд изменений в структуру оплаты труда в рознице, добавив, что «изменения совсем свежие и, как любые изменения, они могут вызывать разные реакции». Он уточнил, что постоянная часть дохода всех сотрудников была увеличена с 1 июля, а с 1 августа была обновлена и система премирования. По словам собеседника, коэффициент премиальной части составил от 0,4 до 2. До изменений этот диапазон составлял примерно от 0,9 до 1,5, добавил представитель оператора.