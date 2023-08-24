Uniqa объявила о продаже российской страховой компании «Райффайзен жизнь»

Член правления Uniqa по работе с клиентами и международным рынкам Вольфганг Киндл отметил, что компания после начала спецоперации на Украине практически прекратила новые операции в России. Совместно с «Райффайзенбанком» были изучены различные варианты по этому вопросу. Киндл назвал «последним логическим шагом» продажу российской дочерней компании, отметив, что она играет незначительную роль, так как на нее приходится менее 1% выручки группы. «Это означает, что мы уходим из России», – уточнил он.