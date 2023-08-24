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Бизнес

Uniqa объявила о продаже российской страховой компании «Райффайзен жизнь»

Ведомости

Австрийская группа Uniqa и Raiffeisen Bank International (RBI) продадут российскую «дочку» «Райффайзен жизнь» страховой компании «Ренессанс жизнь», следует из отчета Uniqa за первое полугодие.

«Uniqa продает свою 75% долю в российской компании «Райффайзен Жизнь» российской страховой компании «Ренессанс Жизнь» вместе с АО «Райффайзенбанк», который принадлежит группе Raiffeisen Bank International и владеет остальными 25% акций», – говорится в сообщении компании.

Член правления Uniqa по работе с клиентами и международным рынкам Вольфганг Киндл отметил, что компания после начала спецоперации на Украине практически прекратила новые операции в России. Совместно с «Райффайзенбанком» были изучены различные варианты по этому вопросу. Киндл назвал «последним логическим шагом» продажу российской дочерней компании, отметив, что она играет незначительную роль, так как на нее приходится менее 1% выручки группы. «Это означает, что мы уходим из России», – уточнил он.

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Сделка по продаже компании «Райффайзен жизнь» потребует разрешения российских регулирующих органов, подчеркнули в компании. Стороны договорились на раскрывать ее стоимость.

В марте австрийская группа RBI объявила о намерении свести к минимуму свое присутствие в России, а также о проработке двух сценариев сворачивания бизнеса – продаже «дочки» или же выводе актива из состава группы. Позднее гендиректор группы Йоханн Штробль рассказал, что RBI рассчитывает до конца декабря выделить российские активы. По его словам, также изучается вариант продажи российского бизнеса – в этом вопросе RBI продвинулся больше, чем в варианте выделения бизнеса.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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