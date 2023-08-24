США подали в суд на SpaceX из-за дискриминации при приеме на работу

В минюсте также указали на то, что все люди, получающие в США статус беженца, проходят тщательную проверку со стороны правительства, поэтому работодатели не могут подвергать их дискриминации при приеме на работу. Каких-либо нормативных актов в случае со SpaceX, которые ограничивали бы наем таких сотрудников, нет, подчеркнули в ведомстве.