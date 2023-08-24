США подали в суд на SpaceX из-за дискриминации при приеме на работу
Министерство юстиции США 24 августа подало в суд на корпорацию Илона Маска SpaceX, обвинив ее руководство в дискриминации при приеме на работу беженцев, сообщается на сайте ведомства.
«По крайней мере, с сентября 2018 г. по май 2022 г. SpaceX регулярно отговаривала просителей убежища и беженцев от подачи заявлений и отказывала им в приеме на работу или рассмотрении их кандидатур в нарушение закона об иммиграции и гражданстве», – говорится в сообщении.
Компания, утверждает ведомство, «ошибочно» утверждала, что законодательство позволяло ей нанимать на работу лишь граждан США и иностранцев, который проживают в стране на законных основаниях. Расследование, которое велось с 2020 г., показало, что SpaceX не смогла справедливо рассмотреть или нанять просителей убежища и беженцев из-за их статуса, а отдел кадров компании «активно препятствовал» таким соискателям.
В минюсте также указали на то, что все люди, получающие в США статус беженца, проходят тщательную проверку со стороны правительства, поэтому работодатели не могут подвергать их дискриминации при приеме на работу. Каких-либо нормативных актов в случае со SpaceX, которые ограничивали бы наем таких сотрудников, нет, подчеркнули в ведомстве.
Минюст своим иском намерен добиться справедливого рассмотрения резюме соискателей-беженцев, а также выплаты компенсаций тем, кому отказали в приеме на работу по незаконным причинам, допустив дискриминацию.