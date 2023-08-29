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Бизнес

Toyota приостановила работу всех заводов в Японии из-за сбоя

Ведомости

Все 14 сборочных заводов Toyota Motor в Японии приостановили свою работу из-за сбоя производственной системы, передает Reuters.

Уточняется, что из-за сбоя автопроизводитель не может заказывать компоненты, необходимые для сборки машин. Утром была приостановлена работа 12 заводов, позже работу прекратили еще два предприятия. По информации Associated Press, остановка в результате затронула 28 производственных линий.

Причина сбоя в компьютерной системе пока не установлена. Но, по словам представителя компании, это не связано с кибератакой. 

По информации Reuters, на заводы, которые приостановили работу, приходится около трети мирового производителя Toyota. В частности, по итогам первого полугодия 2023 г., ежедневно на предприятиях в Японии в среднем производилось около 13 500 автомобилей.

В прошлый раз Toyota Motor приостанавливала работу своих предприятий в Японии в марте прошлого года. Тогда причиной стала кибератака на поставщика автокомпонентов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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