Toyota приостановила работу всех заводов в Японии из-за сбоя
Уточняется, что из-за сбоя автопроизводитель не может заказывать компоненты, необходимые для сборки машин. Утром была приостановлена работа 12 заводов, позже работу прекратили еще два предприятия. По информации Associated Press, остановка в результате затронула 28 производственных линий.
Причина сбоя в компьютерной системе пока не установлена. Но, по словам представителя компании, это не связано с кибератакой.
По информации Reuters, на заводы, которые приостановили работу, приходится около трети мирового производителя Toyota. В частности, по итогам первого полугодия 2023 г., ежедневно на предприятиях в Японии в среднем производилось около 13 500 автомобилей.
В прошлый раз Toyota Motor приостанавливала работу своих предприятий в Японии в марте прошлого года. Тогда причиной стала кибератака на поставщика автокомпонентов.