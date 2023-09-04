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Бизнес

«Дочка» МТС купила сервис по покупке билетов Ticketscloud

Ведомости

Дочернее предприятие МТС «МТС Энтертейнмент», владеющее сервисами Ticketland, Ponominalu и МТС Live, приобрело сервис по покупке билетов Ticketscloud. Об этом в разговоре с РБК сообщил руководитель структуры МТС Михаил Минин.

Как отметил основатель сервиса Егор Егерев, по итогам сделки у него и его партнера Карины Кирилловой останется 15% Ticketscloud, остальная доля перешла «МТС Энтертейнмент». Сумма сделки не уточняется.

О переговорах по покупке сервиса стало известно в марте этого года. Первым об этом сообщил «Коммерсантъ». К тому моменту переговоры уже достигли финальной стадии. По информации издания, актив был оценен в 0,5-2 млрд руб. 

Минин объяснил интерес к покупке сервиса тем, что он «пережил падение концертного рынка сначала на фоне пандемии, а потом на фоне специальной военной операции». Точную сумму сделки он не назвал, но подтвердил, что полный выкуп компании должен произойти в течение двух лет.

Билетный агрегатор Ticketscloud был основан в 2014 г. Согласно данным ЕГРЮЛ, до сих пор доли владения компанией распределены следующим образом: Егереву принадлежат 15% компании, оставшиеся 85% – у зарегистрированной на Британских Виргинских островах Ticketscloud Ltd. По итогам 2022 г. чистая прибыль составила 80 млн руб. против убытка в 8 млн руб. в 2021 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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