«Дочка» МТС купила сервис по покупке билетов Ticketscloud

Минин объяснил интерес к покупке сервиса тем, что он «пережил падение концертного рынка сначала на фоне пандемии, а потом на фоне специальной военной операции». Точную сумму сделки он не назвал, но подтвердил, что полный выкуп компании должен произойти в течение двух лет.