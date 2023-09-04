«Дочка» МТС купила сервис по покупке билетов Ticketscloud
Как отметил основатель сервиса Егор Егерев, по итогам сделки у него и его партнера Карины Кирилловой останется 15% Ticketscloud, остальная доля перешла «МТС Энтертейнмент». Сумма сделки не уточняется.
О переговорах по покупке сервиса стало известно в марте этого года. Первым об этом сообщил «Коммерсантъ». К тому моменту переговоры уже достигли финальной стадии. По информации издания, актив был оценен в 0,5-2 млрд руб.
Минин объяснил интерес к покупке сервиса тем, что он «пережил падение концертного рынка сначала на фоне пандемии, а потом на фоне специальной военной операции». Точную сумму сделки он не назвал, но подтвердил, что полный выкуп компании должен произойти в течение двух лет.
Билетный агрегатор Ticketscloud был основан в 2014 г. Согласно данным ЕГРЮЛ, до сих пор доли владения компанией распределены следующим образом: Егереву принадлежат 15% компании, оставшиеся 85% – у зарегистрированной на Британских Виргинских островах Ticketscloud Ltd. По итогам 2022 г. чистая прибыль составила 80 млн руб. против убытка в 8 млн руб. в 2021 г.