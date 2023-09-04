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Бизнес

СМИ узнали о планах структур экс-главы Минсельхоза по покупке «Юга России»

Ведомости

Действующие в интересах бывшего министра сельского хозяйства России Александра Ткачева, который владеет Агрокомплексом им. Н.И. Ткачева, структуры планируют приобрести группу компаний «Юг России» – основного производителя подсолнечного масла в России. Об этом сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

По информации издания, в группе компаний уже сменилось руководство. В частности, по данным ЕГРЮЛ на 30 августа, гендиректором головных структур группы ООО «МЭЗ Юг Руси» и ООО «Юг Руси» стал Камиль Музафаров, сменив на этом посту Дмитрия Кислова – сына основателя и владельца группы Сергея Кислова. При этом в компании объяснили эту смену «обычной ротацией менеджмента».

Согласно данным ЕГРЮЛ, в июле Музафаров учредил компанию «Ресурс», основным видом деятельности которой указаны «холдинговые компании». Позже весь «Ресурс» был заложен в Московском кредитном банке (МКБ), а на следующий день в залог МКБ перешла доля «Юга Руси» в «МЭЗ Юг Руси». Как пояснил управляющий директор Peregrine Capital Дмитрий Габышев, «Ресурс» таким образом «привлекает деньги от банка, передавая в залог доли, но, так как у пустой компании нет активов, банк получает в залог и доли в покупаемой структуре».

Как пишет «Коммерсантъ», стоимость «Юга России» может быть оценена в 40 млрд руб. без учета долга.

«Юг России» объединяет девять маслозаводов, элеваторы, портовый терминал в акватории Азово-Черноморского бассейна. Группа компаний занимается производством масла брендов «Золотая семечка», «Злато», «Аведовъ» и др. По информации «Коммерсанта», «Юг России» в прошедшем сезоне стал крупнейшим экспортером масла, который отгрузил более 399 000 тонн. Помимо этого, группа также занимается экспортом зерна.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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