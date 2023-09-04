СМИ узнали о планах структур экс-главы Минсельхоза по покупке «Юга России»

Согласно данным ЕГРЮЛ, в июле Музафаров учредил компанию «Ресурс», основным видом деятельности которой указаны «холдинговые компании». Позже весь «Ресурс» был заложен в Московском кредитном банке (МКБ), а на следующий день в залог МКБ перешла доля «Юга Руси» в «МЭЗ Юг Руси». Как пояснил управляющий директор Peregrine Capital Дмитрий Габышев, «Ресурс» таким образом «привлекает деньги от банка, передавая в залог доли, но, так как у пустой компании нет активов, банк получает в залог и доли в покупаемой структуре».