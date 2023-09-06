«Коммерсантъ»: GeoPost может продать российскую службу доставки DPD

GeoPost работает в 230 странах и оказывает услуги более чем 310 000 клиентов. Согласно данным на сайте оператора, холдинг занимает первое место во Франции и второе место в Европе на рынке наземной экспресс-доставки посылок. Оператор также владеет сетью постаматов PickPoint, которая в апреле подала иск о собственном банкротстве.