«Коммерсантъ»: GeoPost может продать российскую службу доставки DPD
Обсуждение продажи российской службы ведутся с транспортной компанией «Деловые линии» и оператором ПЭК, пишет газета. О возможности продажи DPD сообщалось еще в мае 2022 г. – тогда это заявили в пресс-службе российского доставщика.
DPD, согласно информации на сайте, имеет более 5000 пунктов выдачи заказов и доставляет свыше 100 000 посылок в день. Доставка работает в 35 000 населенных пунктов России и ЕАЭС, а также по 200 странам мира.
GeoPost работает в 230 странах и оказывает услуги более чем 310 000 клиентов. Согласно данным на сайте оператора, холдинг занимает первое место во Франции и второе место в Европе на рынке наземной экспресс-доставки посылок. Оператор также владеет сетью постаматов PickPoint, которая в апреле подала иск о собственном банкротстве.