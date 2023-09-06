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«Коммерсантъ»: GeoPost может продать российскую службу доставки DPD

Ведомости

Французский логистический оператор GeoPost ведет переговоры о продаже своей российской службы доставки DPD, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Обсуждение продажи российской службы ведутся с транспортной компанией «Деловые линии» и оператором ПЭК, пишет газета. О возможности продажи DPD сообщалось еще в мае 2022 г. – тогда это заявили в пресс-службе российского доставщика.

DPD, согласно информации на сайте, имеет более 5000 пунктов выдачи заказов и доставляет свыше 100 000 посылок в день. Доставка работает в 35 000 населенных пунктов России и ЕАЭС, а также по 200 странам мира.

GeoPost работает в 230 странах и оказывает услуги более чем 310 000 клиентов. Согласно данным на сайте оператора, холдинг занимает первое место во Франции и второе место в Европе на рынке наземной экспресс-доставки посылок. Оператор также владеет сетью постаматов PickPoint, которая в апреле подала иск о собственном банкротстве.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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