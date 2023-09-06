Toyota назвала причину сбоя в работе заводов

Toyota изложила последовательность событий. За день до возникновения сбоя, 27 августа, проводились регулярные работы по техническому обслуживанию. Информацию, накопившуюся в базе данных, частично удалили и упорядочили. После этого произошла ошибка из-за нехватки места на диске, что и привело к остановке системы. Поскольку эти серверы работали в одной системе, аналогичный сбой произошел в функции резервного копирования. Это привело к приостановке производства. Систему восстановили после передачи данных на сервер с большей емкостью 29 августа, заводы возобновили работу на следующий день.