Газета
Бизнес

Toyota назвала причину сбоя в работе заводов

Ведомости

Сбой производственной системы на заводах Toyota Motor в Японии был вызван недоступностью нескольких серверов, обрабатывающих заказы на запчасти. Это произошло из-за нехватки места на диске базы данных, сообщили на сайте автоконцерна.

Toyota изложила последовательность событий. За день до возникновения сбоя, 27 августа, проводились регулярные работы по техническому обслуживанию. Информацию, накопившуюся в базе данных, частично удалили и упорядочили. После этого произошла ошибка из-за нехватки места на диске, что и привело к остановке системы. Поскольку эти серверы работали в одной системе, аналогичный сбой произошел в функции резервного копирования. Это привело к приостановке производства. Систему восстановили после передачи данных на сервер с большей емкостью 29 августа, заводы возобновили работу на следующий день.

Автоконцерн отдельно подчеркнул, что сбой в системе не был вызван кибератакой, а также пообещал пересмотреть процедуру технического обслуживания.

14 сборочных заводов Toyota Motor, на которые приходится около трети мирового производства Toyota, приостановили работу в Японии 29 августа. Из-за сбоя автопроизводитель не мог заказывать компоненты, необходимые для сборки машин.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных