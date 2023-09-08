Суд взыскал в пользу государства акции «Метафракс Кемикалс»

В начале августа суд удовлетворил ходатайство Генеральной прокуратуры о принятии дополнительных обеспечительных мер по делу об оспаривании законности приватизации «Метафракс Кемикалс». Тогда судом был наложен арест на все движимое (за исключением денежных средств) и недвижимое имущество. Органам управления также запретили принимать решения о выплате дивидендов и вознаграждения членам совета директоров, а также о выводе денег и другого имущества из компании.