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Бизнес

Суд взыскал в пользу государства акции «Метафракс Кемикалс»

Ведомости

Арбитражный суд Пермского края взыскал в пользу России 94,2% акций «Метафракс Кемикалс», признав незаконным итоги приватизации компании, следует из решения суда.

В пользу государства были переданы обыкновенные акции «Метахолдинга» в количестве 281,67 млн акций, а также 802 299 акций «Метафракс Трейдинг» – всего 94,2% уставного капитала, сообщает «Интерфакс». Суд обязал «Регистратор Интрако» списать эти акции с лицевых счетов ответчиков и зачислить их на лицевой счет Росимущества.

Ответчики в течение месяца могут обжаловать решение суда, уточняет агентство.

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В начале августа суд удовлетворил ходатайство Генеральной прокуратуры о принятии дополнительных обеспечительных мер по делу об оспаривании законности приватизации «Метафракс Кемикалс». Тогда судом был наложен арест на все движимое (за исключением денежных средств) и недвижимое имущество. Органам управления также запретили принимать решения о выплате дивидендов и вознаграждения членам совета директоров, а также о выводе денег и другого имущества из компании. 

Завод одного из крупнейших производителей метанола в России «Метафракс Кемикалс» находится в городе Губаха Пермского края. Генпрокуратура подала иск к компаниям «Метахолдинг», «Метафракс Трейдинг» и Тольяттихимбанк, владеющим предприятием, 31 июля. По версии ГП, в 1990-х гг. государство незаконно было выведено из числа владельцев «Метафракс Кемикалс».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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