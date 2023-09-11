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Пассажиропоток группы «Аэрофлот» с начала года вырос на 16,2%

Ведомости

Пассажиропоток группы «Аэрофлот» (авиакомпании «Аэрофлот», «Россия», «Победа») за восемь месяцев 2023 г. составил 26,88 млн человек, что на 16,2% больше аналогичного периода прошлого года, сообщила пресс-служба компании.

В августе общий объем перевозок вырос на 7,5% и составил 5,2 млн человек. В компании такую динамику объяснили «продолжающимся развитием маршрутной сети группы».

С января по август группа на международных линиях перевезла на 77,8% пассажиров больше, чем в 2022 г., – до 3,3 млн человек. В августе показатель вырос на 95% и достиг 934 400 человек.

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Пассажиропоток на внутренних линиях с начала года увеличился на 7,4% и составил 23,5 млн человек. В августе, напротив, произошло падение на 2,1% до 4,29 млн человек. При этом в компании отметили, что это на 20,1% больше августа 2019 г.

В летний сезон авиакомпании группы перевезли 14,7 млн пассажиров. Пик был достигнут в августе, до этого – в июне и июле – пассажиропоток составил 4,3 млн и 5,1 млн человек соответственно. Вместе с этим в «Аэрофлоте» подчеркивают, что процент занятости пассажирских кресел в августе составил 91,7%. «На внутренних линиях – 93,0% (рост на 1,8 п. п.), что отражает высокий спрос на авиаперевозки», – говорится в отчете.

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Пассажиропоток головной авиакомпании «Аэрофлот» с начала года вырос на 22,2% до 13,47 млн человек: 2,3 млн на международных линиях (рост 95,6%) и 11,17 млн на внутренних (+7,1%). В августе показатель на международных линиях по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос в два раза – до 699 500 человек. Количество перевезенных на внутренних линиях пассажиров в августе сократилось на 13,5% до 2,11 млн человек.

Министр транспорта Виталий Савельев в июле сообщал, что в этом году российскими авиакомпаниями планируется перевезти 101,2 млн пассажиров. По его словам, индустрия справится с этим даже с учетом закрытых 11 аэропортов. За первое полугодие было перевезено 53 млн пассажиров.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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