Пассажиропоток группы «Аэрофлот» с начала года вырос на 16,2%

Пассажиропоток головной авиакомпании «Аэрофлот» с начала года вырос на 22,2% до 13,47 млн человек: 2,3 млн на международных линиях (рост 95,6%) и 11,17 млн на внутренних (+7,1%). В августе показатель на международных линиях по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос в два раза – до 699 500 человек. Количество перевезенных на внутренних линиях пассажиров в августе сократилось на 13,5% до 2,11 млн человек.