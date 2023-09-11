Газета
Бизнес

Чехия увеличила долю импорта нефти из России до максимума с 2012 года

Ведомости

Доля нефти, импортируемой Чехией по российскому трубопроводу «Дружба», увеличилась в этом году до 65% от общего объема поставок. В результате показатель стал максимальным как минимум с 2012 г., сообщает Czech News Agency со ссылкой на пресс-секретаря госкомпании-оператора республиканских нефтепроводов Mero Барбору Путцову.

«За весь прошлый год этот показатель составил 56%, а в предыдущие годы он был еще меньше», – пояснила она.

Не слухи, а факты: читайте в Telegram-канале «Ведомостей»

Как отмечает агентство, остальную нефть Чехия получает по нефтепроводу IKL из Германии, который соединен с трубопроводом TAL из Италии. За весь прошлый год по ним на чешские НПЗ поступило 7,4 млн т нефти, что примерно на 7% больше, чем в 2021 г.

Трубопровод «Дружба» был построен в 1960-е гг. для доставки нефти из СССР в страны соцлагеря в Восточной Европе. Он начинается в Самарской области и проходит через Брянск, а затем разделяется на две ветви: северную и южную. По северной ветке через Белоруссию нефть получали Германия и Польша, по южной (идет через Украину) – Венгрия, Словакия и Чехия.

Ранее по теме: ЕС сократил долю импорта российской нефти и нефтепродуктов в 10 раз

Как сообщали «Ведомостям» источники, знакомые со статистикой Минэнерго, в 2022 г. по «Дружбе» было прокачано 38,4 млн т нефти. Германия и Польша неоднократно заявляли о желании отказаться от поставок российской нефти, а Варшава призывала ввести санкции в отношении «Дружбы». Несмотря на это, во вступившее в силу 5 декабря 2022 г. эмбарго ЕС не вошли рестрикции против трубопровода.

Как писали ранее «Ведомости», доля российской нефти и нефтепродуктов в общем объеме импорта в страны Евросоюза по итогам II квартала 2023 г. сократилась до 2,3%. По данным UN Comtrade, объем поставок нефти и нефтепродуктов из России в ЕС составил за II квартал этого года 4,9 млн т, или $2,1 млрд в денежном выражении. Как подсчитал эксперт ИИРТ ТЭК Кирилл Родионов, за первые шесть месяцев поставки нефти из России в ЕС упали на 81% до 11 млн т, а доля РФ в структуре импорта сократилась с 25 до 5%. При этом выручка от экспорта российской нефти в Европу в январе – июне 2023 г. упала почти в 10 раз к первому полугодию 2022 г. до 3,9 млрд евро.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных