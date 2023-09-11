Чехия увеличила долю импорта нефти из России до максимума с 2012 года

Как писали ранее «Ведомости», доля российской нефти и нефтепродуктов в общем объеме импорта в страны Евросоюза по итогам II квартала 2023 г. сократилась до 2,3%. По данным UN Comtrade, объем поставок нефти и нефтепродуктов из России в ЕС составил за II квартал этого года 4,9 млн т, или $2,1 млрд в денежном выражении. Как подсчитал эксперт ИИРТ ТЭК Кирилл Родионов, за первые шесть месяцев поставки нефти из России в ЕС упали на 81% до 11 млн т, а доля РФ в структуре импорта сократилась с 25 до 5%. При этом выручка от экспорта российской нефти в Европу в январе – июне 2023 г. упала почти в 10 раз к первому полугодию 2022 г. до 3,9 млрд евро.