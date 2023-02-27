Российская нефть перестала поступать в Польшу

Российская нефть перестала поступать в ПольшуПольская PKN Orlen пытается заместить эти объемы за счет сторонних поставщиков
27 февраля 2023 г. стало известно, что «Транснефть» прекратила поставки нефти в Польшу по трубопроводу «Дружба», хотя поставки на польские НПЗ должны были быть осуществлены в последней декаде февраля. «Маршрутные поручения с подтвержденным ресурсом и оплатой транзита оформлены не были. Кроме того, были внесены оперативные изменения в график, исключающие поставки для польских потребителей», – сказал ТАСС представитель «Транснефти». Он подчеркнул, что маршрутные поручения должны оформлять отправители грузов.
О прекращении поставок нефти в Польшу по «Дружбе» 25 февраля сообщил главный исполнительный директор PKN Orlen Даниэль Обайтек в своем аккаунте в Twitter. Он уточнял, что Россия обеспечивала около 10% от польского импорта нефти и эти объемы будут заменены «поставками из других государств». Обайтек тогда обещал, что более подробно сообщит о поставках нефти в Польшу 28 февраля.
Источник «Ведомостей», знакомый с порядком экспорта нефти по трубопроводу «Дружба», пояснил, что оплату транзита не произвел российский грузоотправитель. Сейчас у PKN Orlen действует контракт с «Татнефтью» на поставку 200 000 т нефти в месяц, который закончится в декабре 2024 г. Ранее польская PKN Orlen сообщала, что не будет продлевать контракт на поставку нефти с «Роснефтью», который действовал до января 2023 г.
Трубопровод «Дружба» был построен в 1960-е гг. для доставки нефти из СССР в страны соцлагеря в Восточной Европе. Он начинается в Самарской области и проходит через Брянск, а затем разделяется на две ветви: северную и южную.
«Дружбу» не затронуло эмбарго ЕС на поставки российской нефти, вступившее в силу 5 декабря 2022 г. По северной ветке через Белоруссию нефть получали Германия и Польша, по южной (идет через Украину) – Венгрия, Словакия и Чехия. В 2022 г. по «Дружбе», по словам источников «Ведомостей», знакомых со статистикой Минэнерго, было прокачано 38,4 млн т нефти. Но Германия и Польша неоднократно заявляли о желании отказаться от поставок российской нефти, а Варшава призывала ввести санкции в отношении «Дружбы».
Несмотря на это, экспорт российской нефти в Польшу в 2022 г. вырос на 6% до 8,9 млн т («Ведомости» писали об этом 15 января 2023 г.). В декабре 2022 г. президент «Транснефти» Николай Токарев говорил о том, что в 2023 г. Польша планирует получить 3 млн т нефти по трубопроводу. В январе, по данным «Транснефти», поставки в Польшу составили 500 000 т.
В самой PKN Orlen сообщали в декабре, что прекратят импорт нефти по «Дружбе», если ЕС введет санкции против трубопроводных поставок. Пресс-секретарь PKN Orlen Эдита Олькович тогда поясняла, что продлевать истекающие контракты с российскими нефтекомпаниями не планируется.
«Ведомости» направили запрос в Минэнерго РФ и PKN Orlen.
По словам ведущего аналитика Фонда национальной энергетической безопасности Игоря Юшкова, Польша пытается прекратить поставки нефти с востока. Но так как санкции в отношении «Дружбы» не были введены, не хочет нарушать контракты с российскими компаниями, чтобы не платить неустойку, добавляет он. В то же время, по мнению Юшкова, Польша таким образом пытается заблокировать прокачку казахской нефти по трубопроводу в Германию. Она заинтересована в том, чтобы все поставки шли через польский Гданьск, добавил он.
В декабре 2022 г. «Транснефть» сообщила, что казахстанская «Казтрансойл» подала заявку на прокачку по «Дружбе» в Германию 1,5 млн т нефти в 2023 г. Планировалось в январе этого года поставить в ФРГ первые 20 000 т. Но первая партия, как ранее уточнял ТАСС директор департамента по связям с общественностью «Казтрансойла» Шынгыс Ильясов, была направлена только 25 февраля.