Российская нефть перестала поступать в Польшу

По словам ведущего аналитика Фонда национальной энергетической безопасности Игоря Юшкова, Польша пытается прекратить поставки нефти с востока. Но так как санкции в отношении «Дружбы» не были введены, не хочет нарушать контракты с российскими компаниями, чтобы не платить неустойку, добавляет он. В то же время, по мнению Юшкова, Польша таким образом пытается заблокировать прокачку казахской нефти по трубопроводу в Германию. Она заинтересована в том, чтобы все поставки шли через польский Гданьск, добавил он.