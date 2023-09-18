Минпромторг предложил смягчить правила возврата субсидий при импортозамещении

Субсидирование проектов по программе импортозамещения запустили в России в 2016 г. Изначально предприятия получали компенсацию до 30% расходов (не более 300 млн руб.) на реализацию проекта. В 2023 г. ввели новые условия. Теперь инвесторам могут возместить до 50% затрат на покупку стартовых партий комплектующих, выпущенных другими участниками кластера. Максимальный размер субсидии – 150 млн руб. При невыполнении заявленных планов предприятию необходимо вернуть государству полученные из бюджета средства.