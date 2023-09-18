Минпромторг предложил смягчить правила возврата субсидий при импортозамещении
Участникам импортозамещения, которые не выполнили заявленные в программе планы из-за санкций, могут разрешить не возвращать выплаченные им субсидии. Это следует из проекта постановления правительства о послаблениях резидентам промышленных кластеров, инициатором которого выступил Минпромторг.
Инициатором послаблений выступил Минпромторг. Ведомство предложило без последствий останавливать бюджетную поддержку предприятий, которые уже организовали производство импортозамещающей продукции и документально подтвердили невозможность достижения плановых показателей из-за санкций.
Таким предприятиям могут позволить заменить плановые показатели по производству и реализации продукции. Например, в программу предложили включать после заключения дополнительного соглашения целевое количество созданных рабочих мест.
Субсидирование проектов по программе импортозамещения запустили в России в 2016 г. Изначально предприятия получали компенсацию до 30% расходов (не более 300 млн руб.) на реализацию проекта. В 2023 г. ввели новые условия. Теперь инвесторам могут возместить до 50% затрат на покупку стартовых партий комплектующих, выпущенных другими участниками кластера. Максимальный размер субсидии – 150 млн руб. При невыполнении заявленных планов предприятию необходимо вернуть государству полученные из бюджета средства.