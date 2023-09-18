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Бизнес

Минпромторг предложил смягчить правила возврата субсидий при импортозамещении

Ведомости

Участникам импортозамещения, которые не выполнили заявленные в программе планы из-за санкций, могут разрешить не возвращать выплаченные им субсидии. Это следует из проекта постановления правительства о послаблениях резидентам промышленных кластеров, инициатором которого выступил Минпромторг.

Инициатором послаблений выступил Минпромторг. Ведомство предложило без последствий останавливать бюджетную поддержку предприятий, которые уже организовали производство импортозамещающей продукции и документально подтвердили невозможность достижения плановых показателей из-за санкций. 

Таким предприятиям могут позволить заменить плановые показатели по производству и реализации продукции. Например, в программу предложили включать после заключения дополнительного соглашения целевое количество созданных рабочих мест.

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Субсидирование проектов по программе импортозамещения запустили в России в 2016 г. Изначально предприятия получали компенсацию до 30% расходов (не более 300 млн руб.) на реализацию проекта. В 2023 г. ввели новые условия. Теперь инвесторам могут возместить до 50% затрат на покупку стартовых партий комплектующих, выпущенных другими участниками кластера. Максимальный размер субсидии – 150 млн руб. При невыполнении заявленных планов предприятию необходимо вернуть государству полученные из бюджета средства.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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