Минпромторг определил приоритеты господдержки в импортозамещении

Минпромторг сформировал критерии отбора приоритетной продукции для реализации программ импортозамещения в промышленности, следует из презентации ведомства «О мерах по инвестиционному обеспечению технологического суверенитета Российской Федерации в сфере промышленности» (есть у «Ведомостей», ее подлинность подтвердил источник, близкий к правительству). Среди них доля отечественной продукции на рынке и зависимость от импортных комплектующих.