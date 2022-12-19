Минпромторг определил приоритеты господдержки в импортозамещении

Минпромторг определил приоритеты господдержки в импортозамещенииЗначимые проекты смогут претендовать на более высокий объем помощи
Минпромторг сформировал критерии отбора приоритетной продукции для реализации программ импортозамещения в промышленности, следует из презентации ведомства «О мерах по инвестиционному обеспечению технологического суверенитета Российской Федерации в сфере промышленности» (есть у «Ведомостей», ее подлинность подтвердил источник, близкий к правительству). Среди них доля отечественной продукции на рынке и зависимость от импортных комплектующих.
Вы видите 5% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам