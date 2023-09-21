«АвтоВАЗ» начал продажи Lada Granta Sport
Рекомендованная розничная цена за седан – 1,25 млн руб., лифтбек – 1,29 млн руб. Обе модели с форсированным мотором и спортивными настройками шасси дополнены кондиционером, подогревом сидений и зеркал, АБС, фронтальными подушками безопасности, аудиосистемой и другими опциями.
3 августа президент РФ Владимир Путин заявил, что все российские чиновники должны пересесть на автомобили отечественного производства, 12 сентября – о скором начале закупок. О готовности направить машины для чиновников заявили в «АвтоВАЗе», «Москвиче» и Aurus. При этом Минпромторг объявил, что планирует закупить для сотрудников автомобили Lada Aura, производство которых начнется только во второй половине 2024 г.