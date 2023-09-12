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Путин заявил о скором начале закупок отечественных авто для чиновников

Ведомости

Правительство и управделами выстроили «цепочку» перехода чиновников на отечественные автомобили, заявил президент России Владимир Путин.

«Были предложения продолжить эти закупки [зарубежных авто] – это не сложно сделать, логистика налажена. Но я сказал, что у меня большие сомнения, нужно ли продолжать эту практику, мягко говоря. Правительство и управление делами президента выстроили цепочку, кому, что положено. Пусть ездят на отечественных автомобилях», – сказал президент.

3 августа во время встречи с руководителями предприятий обрабатывающей промышленности президент заявил, что все российские чиновники должны начать ездить на автомобилях отечественного производства. После этого Минпромторг сообщил, что у российских автопроизводителей есть все необходимые мощности для поставок машин в госструктуры.

О готовности направить машины для чиновников заявили в «АвтоВАЗе», «Москвиче» и Aurus. 4 августа спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что парламент начнет переходить на отечественные автомобили с сентября.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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