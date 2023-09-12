Путин заявил о скором начале закупок отечественных авто для чиновников
Правительство и управделами выстроили «цепочку» перехода чиновников на отечественные автомобили, заявил президент России Владимир Путин.
«Были предложения продолжить эти закупки [зарубежных авто] – это не сложно сделать, логистика налажена. Но я сказал, что у меня большие сомнения, нужно ли продолжать эту практику, мягко говоря. Правительство и управление делами президента выстроили цепочку, кому, что положено. Пусть ездят на отечественных автомобилях», – сказал президент.
3 августа во время встречи с руководителями предприятий обрабатывающей промышленности президент заявил, что все российские чиновники должны начать ездить на автомобилях отечественного производства. После этого Минпромторг сообщил, что у российских автопроизводителей есть все необходимые мощности для поставок машин в госструктуры.
О готовности направить машины для чиновников заявили в «АвтоВАЗе», «Москвиче» и Aurus. 4 августа спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что парламент начнет переходить на отечественные автомобили с сентября.