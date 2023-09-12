Путин заявил о скором начале закупок отечественных авто для чиновников

«Были предложения продолжить эти закупки [зарубежных авто] – это не сложно сделать, логистика налажена. Но я сказал, что у меня большие сомнения, нужно ли продолжать эту практику, мягко говоря. Правительство и управление делами президента выстроили цепочку, кому, что положено. Пусть ездят на отечественных автомобилях», – сказал президент.