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Минпромторг рассматривает закупку еще не производящихся Lada Aura

Ведомости

Минпромторг планирует закупить для сотрудников автомобили Lada Aura, производство которых начнется только во второй половине 2024 г., сообщили в пресс-службе министерства.

Там пояснили, что ответственным подразделениям Минпромторга при планировании транспортного обслуживания на следующий год поручили учитывать возможности «Автоваза» по поставке Lada Aura, пишет ТАСС.

Ранее в кулуарах ВЭФ заместитель главы Минпромторга Виктор Евтухов заявил, что поручение президента России Владимира Путина о том, что все чиновники должны пересесть на российские автомобили, будет исполнено. По его словам, закупкой транспортных средств будет заниматься специальное подразделение. Оно проведет конкурс, по итогам которого будут выбираться поставщик автомобилей.

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Производство бизнес-седана Lada Aura может начаться только в августе – сентябре 2024 г. Проект будет успешен при «подтвержденном стабильном спросе», говорилось в презентации компании. Автомобиль уже протестировал министр финансов Антон Силуанов в ходе ПМЭФ. Он отметил, что новая модель сможет заменить иностранные марки, на которых ездят чиновники.

3 августа президент заявил, что все российские чиновники должны начать ездить на автомобилях отечественного производства. 12 сентября в ходе пленарного заседания ВЭФ Путин рассказал, что правительство и управделами выстроили «цепочку» перехода чиновников на отечественные автомобили.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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