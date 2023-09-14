Минпромторг рассматривает закупку еще не производящихся Lada Aura
Минпромторг планирует закупить для сотрудников автомобили Lada Aura, производство которых начнется только во второй половине 2024 г., сообщили в пресс-службе министерства.
Там пояснили, что ответственным подразделениям Минпромторга при планировании транспортного обслуживания на следующий год поручили учитывать возможности «Автоваза» по поставке Lada Aura, пишет ТАСС.
Ранее в кулуарах ВЭФ заместитель главы Минпромторга Виктор Евтухов заявил, что поручение президента России Владимира Путина о том, что все чиновники должны пересесть на российские автомобили, будет исполнено. По его словам, закупкой транспортных средств будет заниматься специальное подразделение. Оно проведет конкурс, по итогам которого будут выбираться поставщик автомобилей.
Производство бизнес-седана Lada Aura может начаться только в августе – сентябре 2024 г. Проект будет успешен при «подтвержденном стабильном спросе», говорилось в презентации компании. Автомобиль уже протестировал министр финансов Антон Силуанов в ходе ПМЭФ. Он отметил, что новая модель сможет заменить иностранные марки, на которых ездят чиновники.
3 августа президент заявил, что все российские чиновники должны начать ездить на автомобилях отечественного производства. 12 сентября в ходе пленарного заседания ВЭФ Путин рассказал, что правительство и управделами выстроили «цепочку» перехода чиновников на отечественные автомобили.