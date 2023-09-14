Минпромторг рассматривает закупку еще не производящихся Lada Aura

Ранее в кулуарах ВЭФ заместитель главы Минпромторга Виктор Евтухов заявил, что поручение президента России Владимира Путина о том, что все чиновники должны пересесть на российские автомобили, будет исполнено. По его словам, закупкой транспортных средств будет заниматься специальное подразделение. Оно проведет конкурс, по итогам которого будут выбираться поставщик автомобилей.