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Замглавы Минпромторга рассказал о конкурсе для закупки отечественных авто

Ведомости

Закупкой отечественных автомобилей для чиновников будет заниматься специальное подразделение через конкурс, заявил в кулуарах ВЭФ заместитель главы Минпромторга Виктор Евтухов.

«Что значит, готов я или не готов? Есть поручение главы государства, оно будет исполняться беспрекословно», – заявил Евтухов на вопрос о том, готов ли он пересесть на российские автомобили (цитата по «РИА Новости»).

Закупкой транспортных средств будет заниматься специальное подразделение, уточнил Евтухов. «Какая компания выиграет – решит конкурс», – рассказал замминистра.

Ранее по теме: Путин заявил о скором начале закупок отечественных авто для чиновников

12 сентября в ходе пленарного заседания ВЭФ президент России Владимир Путин рассказал, что правительство и управделами выстроили «цепочку» перехода чиновников на отечественные автомобили. Можно наладить и закупку иностранных автомобилей, добавил президент, но засомневался, нужно ли это делать. «Пусть ездят на отечественных автомобилях», – сказал Путин.

3 августа во время встречи с руководителями предприятий обрабатывающей промышленности президент заявил, что все российские чиновники должны начать ездить на автомобилях отечественного производства. После этого Минпромторг сообщил, что у российских автопроизводителей есть все необходимые мощности для поставок машин в госструктуры.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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