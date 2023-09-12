Замглавы Минпромторга рассказал о конкурсе для закупки отечественных авто
Закупкой отечественных автомобилей для чиновников будет заниматься специальное подразделение через конкурс, заявил в кулуарах ВЭФ заместитель главы Минпромторга Виктор Евтухов.
«Что значит, готов я или не готов? Есть поручение главы государства, оно будет исполняться беспрекословно», – заявил Евтухов на вопрос о том, готов ли он пересесть на российские автомобили (цитата по «РИА Новости»).
Закупкой транспортных средств будет заниматься специальное подразделение, уточнил Евтухов. «Какая компания выиграет – решит конкурс», – рассказал замминистра.
12 сентября в ходе пленарного заседания ВЭФ президент России Владимир Путин рассказал, что правительство и управделами выстроили «цепочку» перехода чиновников на отечественные автомобили. Можно наладить и закупку иностранных автомобилей, добавил президент, но засомневался, нужно ли это делать. «Пусть ездят на отечественных автомобилях», – сказал Путин.
3 августа во время встречи с руководителями предприятий обрабатывающей промышленности президент заявил, что все российские чиновники должны начать ездить на автомобилях отечественного производства. После этого Минпромторг сообщил, что у российских автопроизводителей есть все необходимые мощности для поставок машин в госструктуры.