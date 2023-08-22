«Автоваз» планирует начать производство Lada Aura к осени 2024 года

Удлиненный автомобиль на базе модели Vesta Lada Aura «АвтоВАЗ» представил в июне на выставке «Евразия – наш дом» в Сочи. Салон автомобиля сделан из натуральной кожи, мощность его двигателя – 122 л. с., объем – 1,8 л. Модель оснащена автоматической коробкой передач и премиальной аудиосистемой. Соколов ранее заявлял, что конвейерное производство автомобиля может начаться в 2024 г., а его стоимость превысит 2 млн руб.