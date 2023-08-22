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«Автоваз» планирует начать производство Lada Aura к осени 2024 года

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Производство бизнес-седана Lada Aura может начаться в августе – сентябре 2024 г. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на презентацию «Автоваза», представленную на форуме IMAF.

Проект будет успешен при «подтвержденном стабильном спросе». В 2024 г. компания также запустит производство Lada Iskra, а в 2025 г. – городского кроссовера в классе B+ на платформе Vesta.

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Удлиненный автомобиль на базе модели Vesta Lada Aura «АвтоВАЗ» представил в июне на выставке «Евразия – наш дом» в Сочи. Салон автомобиля сделан из натуральной кожи, мощность его двигателя – 122 л. с., объем – 1,8 л. Модель оснащена автоматической коробкой передач и премиальной аудиосистемой. Соколов ранее заявлял, что конвейерное производство автомобиля может начаться в 2024 г., а его стоимость превысит 2 млн руб.

Lada Aura уже протестировал министр финансов Антон Силуанов в ходе ПМЭФ. Он отметил, что новая модель сможет заменить иностранные марки, на которых ездят чиновники. По его словам, сотрудники министерства готовы отказаться от своих служебных автомобилей в пользу Lada Aura.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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