«Автоваз» планирует начать производство Lada Aura к осени 2024 года
Производство бизнес-седана Lada Aura может начаться в августе – сентябре 2024 г. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на презентацию «Автоваза», представленную на форуме IMAF.
Проект будет успешен при «подтвержденном стабильном спросе». В 2024 г. компания также запустит производство Lada Iskra, а в 2025 г. – городского кроссовера в классе B+ на платформе Vesta.
Удлиненный автомобиль на базе модели Vesta Lada Aura «АвтоВАЗ» представил в июне на выставке «Евразия – наш дом» в Сочи. Салон автомобиля сделан из натуральной кожи, мощность его двигателя – 122 л. с., объем – 1,8 л. Модель оснащена автоматической коробкой передач и премиальной аудиосистемой. Соколов ранее заявлял, что конвейерное производство автомобиля может начаться в 2024 г., а его стоимость превысит 2 млн руб.
Lada Aura уже протестировал министр финансов Антон Силуанов в ходе ПМЭФ. Он отметил, что новая модель сможет заменить иностранные марки, на которых ездят чиновники. По его словам, сотрудники министерства готовы отказаться от своих служебных автомобилей в пользу Lada Aura.