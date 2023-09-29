«Яндекс.Go» запустил сервис аренды самокатов в Сербии
«Яндекс.Go» запустил сервис аренды самокатов в Белграде, сообщили в пресс-службе компании.
«Яндекс.Go» станет первым кикшеринговым сервисом в Сербии, подчеркнули в компании. Пользователи в Белграде смогут арендовать самокаты Ninebot Max Plus, максимальная скорость которых достигает 25 км/ч. При этом, как уточняют в компании, они будут снижать скорость в многолюдных местах автоматически.
Стоимость одной минуты поездки составит 12 динаров (порядка 10 руб.). Также пользователи смогут приобрести пакет минут – 30, 60, 100 или 200 мин., чтобы стоимость одной минуты была ниже.
«Яндекс.Go» развивает сервис аренды самокатов с 2021 г. Сначала кикшеринг компания запустила в Москве, затем сервис стал доступен в нескольких других российских городах. В начале года представитель компании рассказывал «Ведомостям», что планируется расширение географии сервиса. С марта 2023 г. сервис стал доступен в Алма-Ате.
В конце 2022 г. «Яндекс» представил самокаты собственной разработки. Весной «Яндекс» и «Юрент» объявили о технической интеграции сервисов, после которой с 26 апреля в приложении «Яндекс.Go» можно арендовать самокаты «Юрент».