«Яндекс.Go» запустил сервис аренды самокатов в Сербии

«Яндекс.Go» развивает сервис аренды самокатов с 2021 г. Сначала кикшеринг компания запустила в Москве, затем сервис стал доступен в нескольких других российских городах. В начале года представитель компании рассказывал «Ведомостям», что планируется расширение географии сервиса. С марта 2023 г. сервис стал доступен в Алма-Ате.