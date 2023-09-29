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«Яндекс.Go» запустил сервис аренды самокатов в Сербии

Ведомости

«Яндекс.Go» запустил сервис аренды самокатов в Белграде, сообщили в пресс-службе компании.

«Яндекс.Go» станет первым кикшеринговым сервисом в Сербии, подчеркнули в компании. Пользователи в Белграде смогут арендовать самокаты Ninebot Max Plus, максимальная скорость которых достигает 25 км/ч. При этом, как уточняют в компании, они будут снижать скорость в многолюдных местах автоматически.

Стоимость одной минуты поездки составит 12 динаров (порядка 10 руб.). Также пользователи смогут приобрести пакет минут – 30, 60, 100 или 200 мин., чтобы стоимость одной минуты была ниже.

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«Яндекс.Go» развивает сервис аренды самокатов с 2021 г. Сначала кикшеринг компания запустила в Москве, затем сервис стал доступен в нескольких других российских городах. В начале года представитель компании рассказывал «Ведомостям», что планируется расширение географии сервиса. С марта 2023 г. сервис стал доступен в Алма-Ате.

В конце 2022 г. «Яндекс» представил самокаты собственной разработки. Весной «Яндекс» и «Юрент» объявили о технической интеграции сервисов, после которой с 26 апреля в приложении «Яндекс.Go» можно арендовать самокаты «Юрент».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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