«Яндекс» представил собственный электросамокат
«Они спроектированы с учетом специфики и дорожной инфраструктуры городов России — более безопасные, прочные и маневренные. Новая модель пополнит парк самокатов Яндекс Go и будет доступна весной 2023 г., когда кикшеринг возобновит свою работу после зимнего перерыва», — говорится в сообщении.
В компании отметили, что самокат сделан из магниевого сплава, что делает его легче и долговечнее. У нового самоката также будет широкая, но короткая платформа, что сделает поездки на нем безопаснее, добавили в пресс-службе.
По словам источника в компании, «Яндекс» рассчитывает к весне вчетверо увеличить свой парк самокатов с 20 000 единиц до 70 000. До 70% парка планируется сформировать именно из собственных самокатов «Яндекса». Кроме того, в компании рассчитывают выйти на новый рынок в Казахстан, а также увеличить число российских городов, в которых функционирует сервис проката электросамокатов. Среди возможных городов, в которых планируется запустить сервис, – Екатеринбург и Казань. На сегодняшний день сервис аренды электросамокатов «Яндекса» работает в Москве, Санкт-Петербурге, Туле и Краснодаре.