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«Яндекс» представил собственный электросамокат

Ведомости

«Яндекс» представил самокаты собственной разработки, которые пополнят парк самокатов Яндекс Go и будет доступна весной 2023 г., передает пресс-служба компании.

«Они спроектированы с учетом специфики и дорожной инфраструктуры городов России — более безопасные, прочные и маневренные. Новая модель пополнит парк самокатов Яндекс Go и будет доступна весной 2023 г., когда кикшеринг возобновит свою работу после зимнего перерыва», — говорится в сообщении.

В компании отметили, что самокат сделан из магниевого сплава, что делает его легче и долговечнее. У нового самоката также будет широкая, но короткая платформа, что сделает поездки на нем безопаснее, добавили в пресс-службе.

«Ведомости» ранее писали, что новое устройство для «Яндекса» разработал производитель электросамокатов Wind, о покупке которого «Яндекс» сообщал осенью 2021 г. Сейчас электросамокат тестируется в Израиле. Производить самокаты планируется на партнерских заводах в Китае.

По словам источника в компании, «Яндекс» рассчитывает к весне вчетверо увеличить свой парк самокатов с 20 000 единиц до 70 000. До 70% парка планируется сформировать именно из собственных самокатов «Яндекса». Кроме того, в компании рассчитывают выйти на новый рынок в Казахстан, а также увеличить число российских городов, в которых функционирует сервис проката электросамокатов. Среди возможных городов, в которых планируется запустить сервис, – Екатеринбург и Казань. На сегодняшний день сервис аренды электросамокатов «Яндекса» работает в Москве, Санкт-Петербурге, Туле и Краснодаре.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных