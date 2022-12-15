«Яндекс» представил собственный электросамокат

По словам источника в компании, «Яндекс» рассчитывает к весне вчетверо увеличить свой парк самокатов с 20 000 единиц до 70 000. До 70% парка планируется сформировать именно из собственных самокатов «Яндекса». Кроме того, в компании рассчитывают выйти на новый рынок в Казахстан, а также увеличить число российских городов, в которых функционирует сервис проката электросамокатов. Среди возможных городов, в которых планируется запустить сервис, – Екатеринбург и Казань. На сегодняшний день сервис аренды электросамокатов «Яндекса» работает в Москве, Санкт-Петербурге, Туле и Краснодаре.