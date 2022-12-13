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«Яндекс» завел собственный электросамокат

Стоимость разработки может составлять $10–15 млн
Марина Тюняева (Бочкарёва) Анна Устинова Анастасия Курашева
«Яндекс» решил разработать собственные самокаты взамен китайских Ninebot / Илья Питалев / РИА Новости

«Яндекс» в ближайшее время представит собственный электросамокат, рассказал «Ведомостям» источник в компании и подтвердил представитель «Яндекса». По информации источника, презентация устройства состоится на конференции «Яндекса» Yet another Conference 15 декабря. Подробностей собеседник не привел.

Новое устройство для «Яндекса» разработал производитель электросамокатов Wind, о покупке которого «Яндекс» сообщал осенью 2021 г., уточнил представитель «Яндекса». Сейчас электросамокат тестируется в Израиле. Производить самокаты планируется на партнерских заводах в Китае.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных