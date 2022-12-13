«Яндекс» завел собственный электросамокат

Новое устройство для «Яндекса» разработал производитель электросамокатов Wind, о покупке которого «Яндекс» сообщал осенью 2021 г., уточнил представитель «Яндекса». Сейчас электросамокат тестируется в Израиле. Производить самокаты планируется на партнерских заводах в Китае.