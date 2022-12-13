«Яндекс» завел собственный электросамокат

«Яндекс» завел собственный электросамокатСтоимость разработки может составлять $10–15 млн
«Яндекс» в ближайшее время представит собственный электросамокат, рассказал «Ведомостям» источник в компании и подтвердил представитель «Яндекса». По информации источника, презентация устройства состоится на конференции «Яндекса» Yet another Conference 15 декабря. Подробностей собеседник не привел.
Новое устройство для «Яндекса» разработал производитель электросамокатов Wind, о покупке которого «Яндекс» сообщал осенью 2021 г., уточнил представитель «Яндекса». Сейчас электросамокат тестируется в Израиле. Производить самокаты планируется на партнерских заводах в Китае.
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