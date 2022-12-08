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«Яндекс.Такси» регистрирует позывные в качестве товарных знаков

Пока в России звуковых товарных знаков довольно мало
Ведомости
«В случае с «Яндексом» очевидно, что регистрация товарных знаков осуществляется в интересах сервиса «Яндекс.Такси» / Евгений Разумный / Ведомости

«Яндекс.Такси» направило в Роспатент заявки на регистрацию двух звуковых товарных знаков, следует из материалов агентства, с которыми ознакомились «Ведомости». Подачу документов подтвердил представитель «Яндекс.Такси»

Один из регистрируемых знаков представляет собой музыкальный трек, который слышит водитель такси при появлении заказа неподалеку от того места, где он находится, следует из материалов Роспатента. Второй похож на мелодию звонка, убедился корреспондент «Ведомостей», ознакомившись с приложенными к материалам записями регистрируемых товарных знаков.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных