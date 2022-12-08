«Яндекс.Такси» регистрирует позывные в качестве товарных знаков

Один из регистрируемых знаков представляет собой музыкальный трек, который слышит водитель такси при появлении заказа неподалеку от того места, где он находится, следует из материалов Роспатента. Второй похож на мелодию звонка, убедился корреспондент «Ведомостей», ознакомившись с приложенными к материалам записями регистрируемых товарных знаков.