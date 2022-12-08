«Яндекс.Такси» регистрирует позывные в качестве товарных знаков

«Яндекс.Такси» регистрирует позывные в качестве товарных знаковПока в России звуковых товарных знаков довольно мало
«Яндекс.Такси» направило в Роспатент заявки на регистрацию двух звуковых товарных знаков, следует из материалов агентства, с которыми ознакомились «Ведомости». Подачу документов подтвердил представитель «Яндекс.Такси»
Один из регистрируемых знаков представляет собой музыкальный трек, который слышит водитель такси при появлении заказа неподалеку от того места, где он находится, следует из материалов Роспатента. Второй похож на мелодию звонка, убедился корреспондент «Ведомостей», ознакомившись с приложенными к материалам записями регистрируемых товарных знаков.
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