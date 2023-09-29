Мишустин призвал внедрять риск-ориентированный подход к проверкам бизнеса
Для выполнения задачи по снижению административной нагрузки на российский бизнес контрольным органам необходимо активнее внедрять риск-ориентированный подход к проведению проверок. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин в видеообращении к участникам IV Всероссийского форума контрольных органов.
Мишустин напомнил о предложении президента заменить профилактическими мероприятиями проверки компаний, бизнес которых не связан с высокими рисками причинения вреда гражданам или окружающей среде.
«Поэтому нам предстоит активнее внедрять риск-ориентированный подход, развивать систему отраслевых индикаторов, которые позволят заранее предусмотреть, какие объекты нуждаются во внимании, и действовать на опережение, не ожидая возможных нарушений», – рассказал Мишустин.
Гибкое использование инструментов надзора и контроля уже оказало существенную поддержку российскому бизнесу, отметил премьер. Число профилактических визитов значительно выросло, причем их инициатором все чаще выступает сам бизнес. Глава правительства также высоко оценил результаты развития инструментов досудебного урегулирования.
«За восемь месяцев текущего года свыше 15% таких жалоб были удовлетворены в интересах заявителей, что дает возможность гражданам успешно разрешать спорные вопросы с контролерами», – сказал он.
В конце мая бизнес-омбудсмен Борис Титов сообщил, что количество проверок бизнеса в РФ по итогам 2022 г. сократилось на 70% до 292 000. Этот рекордно низкий показатель обусловлен введением моратория на проверки и контрольно-надзорные мероприятия, отмечал Титов. Кроме того омбудсмен отметил, что ведомства стали чаще использовать предупреждения в общей доле наказаний. Показатель вырос с 22,49% до 41,7%.
Позднее президент РФ Владимир Путин в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в июне предложил отменить проверки не связанного с рисками для человека бизнеса. По итогам форума глава государства поручил правительству совместно с Генпрокуратурой и МВД разработать законодательные поправки, которые освободят предпринимателей от административных штрафов со стороны сотрудников полиции, писали «Ведомости».
Титов тогда отметил, что это «одна из тех инициатив, которые способны оказать влияние на бизнес прямо здесь и сейчас, без отложенного эффекта».