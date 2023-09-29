Credit Suisse сократил почти 13% сотрудников
Швейцарский банк Credit Suisse сократил около 13% своих сотрудников, следует из финансового отчета банка.
Число работников в июне сократилось до почти 34 000 человек против 39 000 в июне прошлого года. Темпы сокращения персонала банка ускорились в первом полугодии 2023 г. – банк покинули 4012 человек против 928 за аналогичный период 2022 г. Как уточнило агентство Reuters, данные относятся к основному отделению банка. Отдел услуг кредитной организации сокращение не коснулось.
12 июня швейцарский банк UBS сообщил о завершении поглощения Credit Suisse – своего главного конкурента, оказавшегося в марте на грани краха, сообщила пресс-служба финансовой организации. Сумма сделки составила 3 млрд швейцарских франков ($3,3 млрд).
28 июня Bloomberg со ссылкой на источники писал, что UBS намерен сократить больше половины персонала Credit Suisse. Тогда, как писало агентство, в Credit Suisse работали около 45 000 сотрудников.
В конце августа UBS объявил финансовые результаты за первое полугодие и II квартал 2023 г., согласно которым банк зафиксировал рекордную квартальную чистую прибыль в размере $28,9 млрд, включая доход, полученный от приобретения Credit Suisse. Отмечалось, что Credit Suisse будет полностью интегрирован в материнскую компанию после доскональной оценки.