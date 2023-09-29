Credit Suisse сократил почти 13% сотрудников

Число работников в июне сократилось до почти 34 000 человек против 39 000 в июне прошлого года. Темпы сокращения персонала банка ускорились в первом полугодии 2023 г. – банк покинули 4012 человек против 928 за аналогичный период 2022 г. Как уточнило агентство Reuters, данные относятся к основному отделению банка. Отдел услуг кредитной организации сокращение не коснулось.