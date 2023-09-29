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Бизнес

Credit Suisse сократил почти 13% сотрудников

Ведомости

Швейцарский банк Credit Suisse сократил около 13% своих сотрудников, следует из финансового отчета банка.

Число работников в июне сократилось до почти 34 000 человек против 39 000 в июне прошлого года. Темпы сокращения персонала банка ускорились в первом полугодии 2023 г. – банк покинули 4012 человек против 928 за аналогичный период 2022 г. Как уточнило агентство Reuters, данные относятся к основному отделению банка. Отдел услуг кредитной организации сокращение не коснулось.

12 июня швейцарский банк UBS сообщил о завершении поглощения Credit Suisse – своего главного конкурента, оказавшегося в марте на грани краха, сообщила пресс-служба финансовой организации. Сумма сделки составила 3 млрд швейцарских франков ($3,3 млрд).

28 июня Bloomberg со ссылкой на источники писал, что UBS намерен сократить больше половины персонала Credit Suisse. Тогда, как писало агентство, в Credit Suisse работали около 45 000 сотрудников.

В конце августа UBS объявил финансовые результаты за первое полугодие и II квартал 2023 г., согласно которым банк зафиксировал рекордную квартальную чистую прибыль в размере $28,9 млрд, включая доход, полученный от приобретения Credit Suisse. Отмечалось, что Credit Suisse будет полностью интегрирован в материнскую компанию после доскональной оценки.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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