UBS зафиксировал рекордную чистую прибыль в связи с покупкой Credit Suisse
Крупнейший швейцарский банк UBS объявил финансовые результаты за первое полугодие и II квартал 2023 г. Согласно пресс-релизу на сайте финансовой организации, банк зафиксировал рекордную квартальную чистую прибыль в размере $28,9 млрд, включая доход, полученный от приобретения Credit Suisse.
На фоне новости стоимость акций UBS по состоянию на 15:05 мск на премаркете выросла на 4,9% до $26,53, следует из данных Нью-Йоркской биржи. На закрытии торговой сессии 30 августа бумаги стоили $25,29 (+0,6%).
Согласно отчету, во II квартале разводненная прибыль на акцию составила $8,99, прибыль до уплаты налогов – $29,2 млрд. В аналогичный период годом ранее чистая прибыль UBS составила $2,108 млрд, или $0,61 на акцию.
Также во II квартале UBS зафиксировал самый высокий чистый объем денежных средств более чем за десятилетие – $16 млрд, отмечая, что динамика сохранится и в следующем квартале текущего года.
Финансовая организация информирует, что Credit Suisse будет полностью интегрирован в материнскую компанию после доскональной оценки. Закрытие сделки по слиянию юридических лиц ожидается в 2024 г.
12 июня UBS сообщил о завершении поглощения Credit Suisse – своего главного конкурента, оказавшегося в марте на грани краха, сообщила пресс-служба финансовой организации. Сумма сделки составила 3 млрд швейцарских франков ($3,3 млрд).