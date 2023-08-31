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Инвестиции

UBS зафиксировал рекордную чистую прибыль в связи с покупкой Credit Suisse

Ведомости

Крупнейший швейцарский банк UBS объявил финансовые результаты за первое полугодие и II квартал 2023 г. Согласно пресс-релизу на сайте финансовой организации, банк зафиксировал рекордную квартальную чистую прибыль в размере $28,9 млрд, включая доход, полученный от приобретения Credit Suisse.

На фоне новости стоимость акций UBS по состоянию на 15:05 мск на премаркете выросла на 4,9% до $26,53, следует из данных Нью-Йоркской биржи. На закрытии торговой сессии 30 августа бумаги стоили $25,29 (+0,6%).

Согласно отчету, во II квартале разводненная прибыль на акцию составила $8,99, прибыль до уплаты налогов – $29,2 млрд. В аналогичный период годом ранее чистая прибыль UBS составила $2,108 млрд, или $0,61 на акцию.

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Также во II квартале UBS зафиксировал самый высокий чистый объем денежных средств более чем за десятилетие – $16 млрд, отмечая, что динамика сохранится и в следующем квартале текущего года.

Финансовая организация информирует, что Credit Suisse будет полностью интегрирован в материнскую компанию после доскональной оценки. Закрытие сделки по слиянию юридических лиц ожидается в 2024 г.

12 июня UBS сообщил о завершении поглощения Credit Suisse – своего главного конкурента, оказавшегося в марте на грани краха, сообщила пресс-служба финансовой организации. Сумма сделки составила 3 млрд швейцарских франков ($3,3 млрд).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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