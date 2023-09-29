Минтранс оценил влияние ограничений в отношении ГТЛК на полеты за рубеж
Ограничения на полеты за рубеж на лайнерах, законтрактованных у «Государственной транспортной лизинговой компании» (ГТЛК), не повлияют на выполнение международной полетной программы, заверили в Минтрансе РФ.
«Перевозчики имеют в распоряжении воздушные суда иностранного производства, находящиеся в собственности как других лизинговых компаний, так и в собственности самих авиакомпаний. В настоящее время данные самолеты могут использоваться для выполнения соответствующих международных рейсов», – сообщили в ведомстве (цитата по «Интерфаксу»).
Ситуация с ГТЛК не повлияет на выполнение российскими перевозчиками полетной программы по зарубежным направлениям, уточнили в ведомстве.
Ранее «Интерфакс» со ссылкой на источник сообщил, что Росавиация обратилась к авиакомпаниям с рекомендацией не выполнять рейсы за границу на самолетах ГТЛК. Представитель лизинговой компании сообщал «Ведомостям», что «контрагенты уведомлены о рисках пользования флотом вне российского юридического поля».
«Мы ожидаем в скорейшее время заключения новых контрактов для обеспечения безопасной эксплуатации самолетов на всех доступных маршрутах», – говорили в ГТЛК. Для полетов в Белоруссию и Турцию сделали исключения. Рекомендация действует с 29 сентября и «до особого решения» Росавиации.
Как сообщал источник «Ведомостей» в отрасли, решение принято из-за риска ареста лайнеров «дочек» ГТЛК за рубежом. Авиакомпании продолжают совершать рейсы по контрактам с GTLK Europe, которая сейчас проходит процедуру ликвидации.