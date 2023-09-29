Минтранс оценил влияние ограничений в отношении ГТЛК на полеты за рубеж

«Перевозчики имеют в распоряжении воздушные суда иностранного производства, находящиеся в собственности как других лизинговых компаний, так и в собственности самих авиакомпаний. В настоящее время данные самолеты могут использоваться для выполнения соответствующих международных рейсов», – сообщили в ведомстве (цитата по «Интерфаксу»).