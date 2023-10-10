Объем производства электроники в России вырастет на 20%

По его словам, благодаря трансформации торговых компаний в торгово-промышленные холдинги объем частных инвестиций в разработку и производство электроники кратно выросло. В связи с этим достижение цели по доминированию российских производителей на внутреннем рынке возможно, добавил Чернышенко. Он добавил, что «отечественная микроэлектроника должна уже в обозримом будущем занять лидирующие позиции как внутри страны, так и за рубежом».