Объем производства электроники в России вырастет на 20%
По итогам 2023 г. в России будет произведено на 20% больше электроники по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко в видеообращении к участникам Российского форума «Микроэлектроника 2023», который проходит с 9 по 14 октября в «Сириусе».
«В прошлом году производство электроники в России выросло на 15%, в текущем ожидаем прирост более 20%. Реализуются якорные проекты по созданию перспективного технологического оборудования для выпуска полупроводников, строятся новые производственные площадки», – отметил Чернышенко.
По его словам, благодаря трансформации торговых компаний в торгово-промышленные холдинги объем частных инвестиций в разработку и производство электроники кратно выросло. В связи с этим достижение цели по доминированию российских производителей на внутреннем рынке возможно, добавил Чернышенко. Он добавил, что «отечественная микроэлектроника должна уже в обозримом будущем занять лидирующие позиции как внутри страны, так и за рубежом».
В прошлом году на этом форуме Минпромторг представил ключевые проблемы отрасли, с которыми предстоит бороться. В частности, среди них – низкая инвестиционная привлекательность, высокая зависимость процессов проектирования и выпуска продукции от зарубежных технологий, невозможность обеспечить рынок необходимой электроникой, высокая стоимость производства компонентов в России и др.