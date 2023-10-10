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Бизнес

Объем производства электроники в России вырастет на 20%

Ведомости

По итогам 2023 г. в России будет произведено на 20% больше электроники по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко в видеообращении к участникам Российского форума «Микроэлектроника 2023», который проходит с 9 по 14 октября в «Сириусе».

«В прошлом году производство электроники в России выросло на 15%, в текущем ожидаем прирост более 20%. Реализуются якорные проекты по созданию перспективного технологического оборудования для выпуска полупроводников, строятся новые производственные площадки», – отметил Чернышенко.

По его словам, благодаря трансформации торговых компаний в торгово-промышленные холдинги объем частных инвестиций в разработку и производство электроники кратно выросло. В связи с этим достижение цели по доминированию российских производителей на внутреннем рынке возможно, добавил Чернышенко. Он добавил, что «отечественная микроэлектроника должна уже в обозримом будущем занять лидирующие позиции как внутри страны, так и за рубежом».

В прошлом году на этом форуме Минпромторг представил ключевые проблемы отрасли, с которыми предстоит бороться. В частности, среди них – низкая инвестиционная привлекательность, высокая зависимость процессов проектирования и выпуска продукции от зарубежных технологий, невозможность обеспечить рынок необходимой электроникой, высокая стоимость производства компонентов в России и др.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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