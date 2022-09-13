Минпромторг сформулировал основные проблемы российской микроэлектроники

В связи с этим Минпромторг предложил участникам рынка несколько мер, которые способствовали бы решению перечисленных проблем. В частности, в ведомстве рекомендовали увеличить мощности, создать «фактически с нуля» отрасль электронного машиностроения и отказаться от иностранных технологий при проектировании. Чтобы привлечь внимание производителей и стимулировать внебюджетные инвестиции, власти упростят производителям доступ к грантам, субсидиям и льготным кредитам.