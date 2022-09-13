Минпромторг сформулировал основные проблемы российской микроэлектроники
Минпромторг подготовил проект документа «Основы государственной политики России в области развития электронной промышленности на период до 2030 г. и дальнейшую перспективу», который должен лечь в основу обновленной концепции развития российской микроэлектроники на ближайшее десятилетие, об этом сообщила газета «Коммерсантъ» со ссылкой на документ.
По информации издания, на основе этого стратегического документа в дальнейшем будет строиться развитие отрасли микроэлектроники. Его разработку курировал замминистра Василий Шпак. Документ планируют представить в октябре на форуме «Микроэлектроника-2022». Уточняется, что в нем содержатся ключевые проблемы отрасли, с которыми предстоит бороться. Среди них:
отставание технологий на 10–15 лет от мирового уровня;
высокая зависимость процессов проектирования и выпуска продукции от зарубежных технологий;
сложности с освоением технологических процессов ниже 180 нм;
дефицит производственных мощностей;
нехватка персонала;
невозможность обеспечить рынок необходимой электроникой;
низкая инвестиционная привлекательность;
высокая стоимость производства компонентов в России;
недобросовестная конкуренция со стороны зарубежных поставщиков электроники.
В связи с этим Минпромторг предложил участникам рынка несколько мер, которые способствовали бы решению перечисленных проблем. В частности, в ведомстве рекомендовали увеличить мощности, создать «фактически с нуля» отрасль электронного машиностроения и отказаться от иностранных технологий при проектировании. Чтобы привлечь внимание производителей и стимулировать внебюджетные инвестиции, власти упростят производителям доступ к грантам, субсидиям и льготным кредитам.
Предполагается, что после 2030 г. российская микроэлектроника начнет «экспансию на международные рынки».
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса