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Экономика

Минпромторг сформулировал основные проблемы российской микроэлектроники

Ведомости

Минпромторг подготовил проект документа «Основы государственной политики России в области развития электронной промышленности на период до 2030 г. и дальнейшую перспективу», который должен лечь в основу обновленной концепции развития российской микроэлектроники на ближайшее десятилетие, об этом сообщила газета «Коммерсантъ» со ссылкой на документ.

По информации издания, на основе этого стратегического документа в дальнейшем будет строиться развитие отрасли микроэлектроники. Его разработку курировал замминистра Василий Шпак. Документ планируют представить в октябре на форуме «Микроэлектроника-2022». Уточняется, что в нем содержатся ключевые проблемы отрасли, с которыми предстоит бороться. Среди них:

  • отставание технологий на 10–15 лет от мирового уровня;

  • высокая зависимость процессов проектирования и выпуска продукции от зарубежных технологий;

  • сложности с освоением технологических процессов ниже 180 нм;

  • дефицит производственных мощностей;

  • нехватка персонала;

  • невозможность обеспечить рынок необходимой электроникой;

  • низкая инвестиционная привлекательность;

  • высокая стоимость производства компонентов в России;

  • недобросовестная конкуренция со стороны зарубежных поставщиков электроники.

В связи с этим Минпромторг предложил участникам рынка несколько мер, которые способствовали бы решению перечисленных проблем. В частности, в ведомстве рекомендовали увеличить мощности, создать «фактически с нуля» отрасль электронного машиностроения и отказаться от иностранных технологий при проектировании. Чтобы привлечь внимание производителей и стимулировать внебюджетные инвестиции, власти упростят производителям доступ к грантам, субсидиям и льготным кредитам.

Предполагается, что после 2030 г. российская микроэлектроника начнет «экспансию на международные рынки».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных