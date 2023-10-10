Госдума приняла закон о снижении до 10% НДС на ряд детских товаров

Среди таких товаров: детская мебель, детские автокресла и велосипеды, ванночки и горки для купания новорожденных, соски, пеленки, подгузники и пр. Спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что эта мера направлена «на поддержку отечественных производителей, импортозамещение на рынке товаров для детей». «Госдума в осеннюю сессию продолжит эту работу», – добавил он, его слова привела пресс-служба парламента.