Госдума приняла закон о снижении до 10% НДС на ряд детских товаров
Госдума приняла закон по продаже ряда детских товаров по пониженной ставке в 10% НДС, следует из думской электронной базы.
Среди таких товаров: детская мебель, детские автокресла и велосипеды, ванночки и горки для купания новорожденных, соски, пеленки, подгузники и пр. Спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что эта мера направлена «на поддержку отечественных производителей, импортозамещение на рынке товаров для детей». «Госдума в осеннюю сессию продолжит эту работу», – добавил он, его слова привела пресс-служба парламента.
4 октября группа депутатов во главе с вице-спикером Госдумы Алексеем Гордеевым внесла в Госдуму законопроект об установлении пониженной налоговой ставки НДС в размере 10% при реализации семян сельскохозяйственных культур.
Авторы инициативы пояснили, что это необходимо для сохранения темпов развития отечественной селекции, а также для повышения уровня импортонезависимости по семенам.