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Госдума приняла закон о снижении до 10% НДС на ряд детских товаров

Ведомости

Госдума приняла закон по продаже ряда детских товаров по пониженной ставке в 10% НДС, следует из думской электронной базы.

Среди таких товаров: детская мебель, детские автокресла и велосипеды, ванночки и горки для купания новорожденных, соски, пеленки, подгузники и пр. Спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что эта мера направлена «на поддержку отечественных производителей, импортозамещение на рынке товаров для детей». «Госдума в осеннюю сессию продолжит эту работу», – добавил он, его слова привела пресс-служба парламента.

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4 октября группа депутатов во главе с вице-спикером Госдумы Алексеем Гордеевым внесла в Госдуму законопроект об установлении пониженной налоговой ставки НДС в размере 10% при реализации семян сельскохозяйственных культур. 

Авторы инициативы пояснили, что это необходимо для сохранения темпов развития отечественной селекции, а также для повышения уровня импортонезависимости по семенам.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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