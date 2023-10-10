Концерн Orlen взял под контроль польский участок газопровода «Ямал – Европа»
Польский энергетический концерн Orlen взял под контроль транзитную газопроводную систему Europol Gaz, куда ранее были переведены акции «Газпрома». Разрешение на слияние выдало управление по охране конкуренции и потребителей Польши после антимонопольного разбирательства, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление компании.
«Приобретение Europol Gaz акций "Газпрома" и контроль Orlen над Системой транзитных газопроводов будет иметь огромное значение для интересов граждан и безопасности нашей страны», – заявил глава Orlen Даниэль Обайтек. Ранее он сообщал, что запрет на импорт российской нефти обходится компании в $27 млн в день.
Газопровод «Ямал – Европа» протяженностью свыше 2000 км идет от российского Торжка по территории Белоруссии и Польши до германского Франкфурта-на-Одере. Его мощность составляет 33 млрд куб. м в год, или 100 млн куб. м в сутки. Europol Gaz – совместное предприятие «Газпрома» и польской PGNiG, которое является собственником польского участка газопровода «Ямал – Европа».
В ноябре 2022 г. 48% акций «Газпрома» в Europol Gaz попали под принудительное управление в связи с включением компании в польский санкционный список. В качестве ответной меры Россия внесла Europol Gaz в свой санкционный список, запретив платежи в адрес этой компании. В результате «Газпром» 11 мая потерял возможность использовать «Ямал – Европу» для экспорта газа.