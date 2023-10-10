Концерн Orlen взял под контроль польский участок газопровода «Ямал – Европа»

В ноябре 2022 г. 48% акций «Газпрома» в Europol Gaz попали под принудительное управление в связи с включением компании в польский санкционный список. В качестве ответной меры Россия внесла Europol Gaz в свой санкционный список, запретив платежи в адрес этой компании. В результате «Газпром» 11 мая потерял возможность использовать «Ямал – Европу» для экспорта газа.