Иран намерен локализовать производство бытовой техники в России

По информации Иманова и трех других источников издания, Минпромторг выдвинул «ультиматум» LG и Samsung: те должны либо возобновить производство в РФ, либо продать его заинтересованным компаниям. Минпромторг РФ, комментируя эти данные, заявил, что заинтересован в максимальной загрузке всех имеющихся производственных мощностей в стране. На этом фоне у иранских поставщиков есть шанс получить доступ к производственным мощностям в России на привлекательных условиях, отмечает газета.