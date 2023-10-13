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Иран намерен локализовать производство бытовой техники в России

Ведомости

Иранские производители бытовой техники намерены локализовать производство в России, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на участников рынка.

По данным основателя Smart Solutions и экс-менеджера Vestel Гусейна Иманова, иранские поставщики ведут переговоры о покупке или аренде производственных площадок LG и Samsung в РФ. Это подтверждает и гендиректор производителя бытовой техники Kuppersberg Дмитрий Шашкин, отмечая, что в Иране заградительные пошлины на всю технику достигают 100%. Это, добавил он, позволило им развить выпуск плит, холодильников и др., но сокращение выбора потребителя «сказывается на контроле качества выпускаемой продукции».

В Holodilnik.ru рассказали газете, что к ним обращались две иранские компании за продвижением своих брендов. Цены у них выше, чем у китайских аналогов, поскольку «компоненты остаются импортными», добавили там.

По информации Иманова и трех других источников издания, Минпромторг выдвинул «ультиматум» LG и Samsung: те должны либо возобновить производство в РФ, либо продать его заинтересованным компаниям. Минпромторг РФ, комментируя эти данные, заявил, что заинтересован в максимальной загрузке всех имеющихся производственных мощностей в стране. На этом фоне у иранских поставщиков есть шанс получить доступ к производственным мощностям в России на привлекательных условиях, отмечает газета.

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После начала спецоперации крупнейшие производители электроники и бытовой техники приостановили деятельность в России и ограничили поставки. В частности, такое решение приняли LG, Samsung, Bosch, Panasonic, Electrolux, Apple и др. Всего у Bosch в РФ было семь производств – в Ленинградской, Саратовской и Самарской областях. Заводы под Санкт-Петербургом находятся в простое с марта 2022 г.

Как писали ранее «Ведомости», в России растет популярность турецкой бытовой техники. Самыми популярными брендами среди турецких на российском рынке стали Beko, купленный концерном Arcelik бывший немецкий бренд Grundig, а также крупные производители Vestel и Simfer, подсчитали аналитики «М.видео-Эльдорадо». Beko стал третьим по популярности брендом стиральных машин, хотя годом ранее он был на шестом месте. По холодильникам Beko вошел в топ-5.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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