Иран намерен локализовать производство бытовой техники в России
Иранские производители бытовой техники намерены локализовать производство в России, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на участников рынка.
По данным основателя Smart Solutions и экс-менеджера Vestel Гусейна Иманова, иранские поставщики ведут переговоры о покупке или аренде производственных площадок LG и Samsung в РФ. Это подтверждает и гендиректор производителя бытовой техники Kuppersberg Дмитрий Шашкин, отмечая, что в Иране заградительные пошлины на всю технику достигают 100%. Это, добавил он, позволило им развить выпуск плит, холодильников и др., но сокращение выбора потребителя «сказывается на контроле качества выпускаемой продукции».
В Holodilnik.ru рассказали газете, что к ним обращались две иранские компании за продвижением своих брендов. Цены у них выше, чем у китайских аналогов, поскольку «компоненты остаются импортными», добавили там.
По информации Иманова и трех других источников издания, Минпромторг выдвинул «ультиматум» LG и Samsung: те должны либо возобновить производство в РФ, либо продать его заинтересованным компаниям. Минпромторг РФ, комментируя эти данные, заявил, что заинтересован в максимальной загрузке всех имеющихся производственных мощностей в стране. На этом фоне у иранских поставщиков есть шанс получить доступ к производственным мощностям в России на привлекательных условиях, отмечает газета.
После начала спецоперации крупнейшие производители электроники и бытовой техники приостановили деятельность в России и ограничили поставки. В частности, такое решение приняли LG, Samsung, Bosch, Panasonic, Electrolux, Apple и др. Всего у Bosch в РФ было семь производств – в Ленинградской, Саратовской и Самарской областях. Заводы под Санкт-Петербургом находятся в простое с марта 2022 г.
Как писали ранее «Ведомости», в России растет популярность турецкой бытовой техники. Самыми популярными брендами среди турецких на российском рынке стали Beko, купленный концерном Arcelik бывший немецкий бренд Grundig, а также крупные производители Vestel и Simfer, подсчитали аналитики «М.видео-Эльдорадо». Beko стал третьим по популярности брендом стиральных машин, хотя годом ранее он был на шестом месте. По холодильникам Beko вошел в топ-5.