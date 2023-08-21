Турецкая бытовая техника все популярнее среди россиян

Турецкая бытовая техника все популярнее среди россиянОбъем ее продаж за год вырос в полтора раза
По данным группы «М.видео-Эльдорадо», за первое полугодие 2023 г. было продано более 0,5 млн холодильников и морозильных камер, стиральных и посудомоечных машин, а также плит и духовых шкафов турецких брендов Beko, Grundig, Vestel, Simfer и др. Это в полтора раза больше по сравнению с первым полугодием 2022 г. Тенденцию подтвердили в «Ситилинке» и Wildberries.
Самыми популярными брендами среди турецких на российском рынке стали Beko, купленный концерном Arcelik бывший немецкий бренд Grundig, а также крупные производители Vestel и Simfer, подсчитали аналитики «М.видео-Эльдорадо». Beko стал третьим по популярности брендом стиральных машин, хотя годом ранее он был на 6-м месте. В холодильниках Beko вошел в топ-5.
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