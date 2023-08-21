Турецкая бытовая техника все популярнее среди россиян

По данным группы «М.видео-Эльдорадо», за первое полугодие 2023 г. было продано более 0,5 млн холодильников и морозильных камер, стиральных и посудомоечных машин, а также плит и духовых шкафов турецких брендов Beko, Grundig, Vestel, Simfer и др. Это в полтора раза больше по сравнению с первым полугодием 2022 г. Тенденцию подтвердили в «Ситилинке» и Wildberries.