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Турецкая бытовая техника все популярнее среди россиян

Объем ее продаж за год вырос в полтора раза
Анна Устинова
На турецкие стиральные машины пришлось почти 12% продаж / Андрей Гордеев / Ведомости

По данным группы «М.видео-Эльдорадо», за первое полугодие 2023 г. было продано более 0,5 млн холодильников и морозильных камер, стиральных и посудомоечных машин, а также плит и духовых шкафов турецких брендов Beko, Grundig, Vestel, Simfer и др. Это в полтора раза больше по сравнению с первым полугодием 2022 г. Тенденцию подтвердили в «Ситилинке» и Wildberries.

Самыми популярными брендами среди турецких на российском рынке стали Beko, купленный концерном Arcelik бывший немецкий бренд Grundig, а также крупные производители Vestel и Simfer, подсчитали аналитики «М.видео-Эльдорадо». Beko стал третьим по популярности брендом стиральных машин, хотя годом ранее он был на 6-м месте. В холодильниках Beko вошел в топ-5.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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