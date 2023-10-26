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Чистая прибыль ВТБ за девять месяцев составила 375,9 млрд рублей

Ведомости

Чистая прибыль группы ВТБ по МСФО за девять месяцев 2023 г. составила 375,9 млрд руб. Об этом говорится в финансовой отчетности банка.

«По итогам девяти месяцев 2023 г. группа ВТБ продемонстрировала высокую рентабельность бизнеса, заработав 375,9 млрд руб., что соответствует возврату на капитал 26,7%», – говорится в сообщении пресс-службы.

В III квартале чистая прибыль достигла 86,1 млрд руб. Первый заместитель президента – председателя правления банка Дмитрий Пьянов отметил, что по итогам квартала и девяти месяцев ВТБ «продемонстрировал сильные темпы роста бизнеса на фоне рекордной прибыльности». Он отметил, что группа сохраняет «высокую степень устойчивости» на фоне ужесточения денежно-кредитной политики.

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Активы группы по итогам девяти месяцев выросли  на 15,7% до 28,2 трлн руб. С января по сентябрь выданные кредиты физлицам увеличились на на 19,4% до 6,68 трлн руб., а юрлицам – на 13,9% до 13,39 трлн руб. По состоянию на 1 октября совокупные средства клиентов ВТБ выросли на 12,4% до 20,84 трлн руб. В частности, объем средств юрлиц увеличился на 9,5% до 12,19 трлн руб. Портфель средств физлиц достиг 8,65 трлн руб. (+16,8%).

В ходе ПМЭФа председатель правления ВТБ Андрей Костин заявлял, что прибыль ВТБ в этом году может составить около 400 млрд руб., затем он повысил прогноз до 420 млрд руб. Пьянов отметил, что финансовые результаты по итогам девяти месяцев позволяют группе «улучшить прогноз по чистой прибыли полного года».

Ранее ВТБ сообщал, что его чистая прибыль по МСФО по итогам восьми месяцев 2023 г. составила 351,2 млрд руб. Во II квартале банк заработал 142,6 млрд руб., а в I квартале – 147,2 млрд руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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