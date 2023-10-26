Чистая прибыль ВТБ за девять месяцев составила 375,9 млрд рублей

Активы группы по итогам девяти месяцев выросли на 15,7% до 28,2 трлн руб. С января по сентябрь выданные кредиты физлицам увеличились на на 19,4% до 6,68 трлн руб., а юрлицам – на 13,9% до 13,39 трлн руб. По состоянию на 1 октября совокупные средства клиентов ВТБ выросли на 12,4% до 20,84 трлн руб. В частности, объем средств юрлиц увеличился на 9,5% до 12,19 трлн руб. Портфель средств физлиц достиг 8,65 трлн руб. (+16,8%).