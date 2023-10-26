ВТБ запустил трансграничные переводы с выдачей наличными

Сейчас переводами с выдачей наличных без открытия банковского счета занимаются системы «Золотая корона», «Юнистрим», Contact и др. Ранее по этой системе в России также работал Western Union. Также аналогичная система введена и в Сбербанке: пользователь может перевести до 150 000 руб. в день в Узбекистан и Киргизию. Функция переводов с выдачей наличными доступна в МТС-банке, где получателями могут стать жители 22 стран, в том числе Израиля, Турции и др.