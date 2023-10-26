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Финансы

ВТБ запустил трансграничные переводы с выдачей наличными

Ведомости

ВТБ запустил международные переводы в семь стран с выдачей денег наличными, для этого не потребуется открывать счет в банке. Об этом пишет РБК со ссылкой на начальника управления «переводы» департамента транзакционного розничного бизнеса ВТБ Алексея Хранилова.

Сейчас деньги таким образом можно перевести в Абхазию, Азербайджан, Армению, Белоруссию, Молдавию, Монголию и Сербию. До конца года число стран-партнеров может увеличиться до 20, добавил Хранилов. 

Чтобы отправить деньги таким образом, при отправке денег через приложение или веб-версию необходимо указать ФИО получателя и страну. Забрать наличные можно будет в иностранной валюте в одном из отделений банков-партнеров. Для этого человеку надо будет сообщить номер отправления и показать паспорт. При этом получатель может не быть клиентом ВТБ. 

Уточняется, что банк будет брать комиссию в размере 1,5% от суммы переводов, но не менее 100 руб. Максимальная сумма, которую можно перевести за один раз, составляет 350 000 руб., лимит на месяц – 500 000 руб. 

Сейчас переводами с выдачей наличных без открытия банковского счета занимаются системы «Золотая корона», «Юнистрим», Contact и др. Ранее по этой системе в России также работал Western Union. Также аналогичная система введена и в Сбербанке: пользователь может перевести до 150 000 руб. в день в Узбекистан и Киргизию. Функция переводов с выдачей наличными доступна в МТС-банке, где получателями могут стать жители 22 стран, в том числе Израиля, Турции и др.

Ранее по теме: РБК: Армения стала лидером по объему переводов из России в соседние страны

Банк ВТБ с февраля 2022 г. находится под блокирующими санкциями США, позже в этот перечень попали Сбербанк, Альфа-банк и др. В феврале 2023 г. МТС-банк также оказался под блокирующими санкциями. Ограничения против банковской системы России страны Запада начали вводить в конце февраля 2022 г. В течение года санкционные списки неоднократно расширяли. В итоге под ограничения попало больше половины кредитных организаций России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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