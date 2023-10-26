ВТБ запустил трансграничные переводы с выдачей наличными
Сейчас деньги таким образом можно перевести в Абхазию, Азербайджан, Армению, Белоруссию, Молдавию, Монголию и Сербию. До конца года число стран-партнеров может увеличиться до 20, добавил Хранилов.
Чтобы отправить деньги таким образом, при отправке денег через приложение или веб-версию необходимо указать ФИО получателя и страну. Забрать наличные можно будет в иностранной валюте в одном из отделений банков-партнеров. Для этого человеку надо будет сообщить номер отправления и показать паспорт. При этом получатель может не быть клиентом ВТБ.
Уточняется, что банк будет брать комиссию в размере 1,5% от суммы переводов, но не менее 100 руб. Максимальная сумма, которую можно перевести за один раз, составляет 350 000 руб., лимит на месяц – 500 000 руб.
Сейчас переводами с выдачей наличных без открытия банковского счета занимаются системы «Золотая корона», «Юнистрим», Contact и др. Ранее по этой системе в России также работал Western Union. Также аналогичная система введена и в Сбербанке: пользователь может перевести до 150 000 руб. в день в Узбекистан и Киргизию. Функция переводов с выдачей наличными доступна в МТС-банке, где получателями могут стать жители 22 стран, в том числе Израиля, Турции и др.
Банк ВТБ с февраля 2022 г. находится под блокирующими санкциями США, позже в этот перечень попали Сбербанк, Альфа-банк и др. В феврале 2023 г. МТС-банк также оказался под блокирующими санкциями. Ограничения против банковской системы России страны Запада начали вводить в конце февраля 2022 г. В течение года санкционные списки неоднократно расширяли. В итоге под ограничения попало больше половины кредитных организаций России.