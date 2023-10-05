РБК: Армения стала лидером по объему переводов из России в соседние страны

По последним данным ЦБ Киргизии, в июле 2023 г. страна получила 12 млрд руб. из России, что на 72,7% больше по сравнению со среднемесячными показателями 2021 г. Пиковое значение было достигнуто в октябре 2022 г., когда объем переводов составил 16,8 млрд руб. В остальные же месяцы эти значения находились даже ниже уровня 2021 г. По словам соруководителя практики санкционного права и комплаенса Pen&Paper Киры Винокуровой, это связано с оттоком трудовых мигрантов из России на фоне ослабления рубля и низкой популярностью этого направления для релокантов.