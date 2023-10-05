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РБК: Армения стала лидером по объему переводов из России в соседние страны

Ведомости

Армения стала лидером по объему переводов денежных средств из России в соседние страны, по итогам августа переводы в эту республику превысили 30 млрд руб. Об этом сообщил РБК со ссылкой на данные центральных банков республик. При расчетах использовались данные переводов центральных банков этих стран, которые учитывали транзакции через банковскую инфраструктуру и/или через системы денежных переводов.

По итогам августа 2023 г. из России в Армению была направлена сумма, эквивалентная 32,8 млрд руб., что в 7,2 раза больше по сравнению со среднемесячными переводами в 2021 г. Для сравнения: в сентябре 2022 г. этот показатель находился на уровне 24,8 млрд руб. Пиковое значение было достигнуто в феврале 2023 г., когда объем переводов достиг 44 млрд руб. Уточняется, что ЦБ Армении учитывает переводы не только физлиц, но и ИП.

При этом в Грузии и Казахстане объем переводов сократился после пиковых значений в связи с объявлением частичной мобилизации в России. Например, в августе из России в Грузию было направлено 5,7 млрд руб., или 228% от среднемесячного объема переводов за 2021 г. При этом в октябре и декабре 2022 г. прирост достигал 736% и 840% соответственно. В декабре объем переводов из России в Грузию составил максимальные 21 млрд руб., после чего этот показатель начал постепенно снижаться.

Аналогичная ситуация сложилась и в Казахстане, который в августе получил из России переводы на сумму 1,6 млрд руб. – 207,9% от среднемесячного значения в 2021 г. При этом в октябре прошлого года показатель находился на уровне 726,3% от уровня 2021 г. Уточняется, что эта статистика учитывает только переводы через системы денежных переводов «Золотая корона», «Юнистрим» и Contact.

По последним данным ЦБ Киргизии, в июле 2023 г. страна получила 12 млрд руб. из России, что на 72,7% больше по сравнению со среднемесячными показателями 2021 г. Пиковое значение было достигнуто в октябре 2022 г., когда объем переводов составил 16,8 млрд руб. В остальные же месяцы эти значения находились даже ниже уровня 2021 г. По словам соруководителя практики санкционного права и комплаенса Pen&Paper Киры Винокуровой, это связано с оттоком трудовых мигрантов из России на фоне ослабления рубля и низкой популярностью этого направления для релокантов. 

Ранее РБК сообщал, что пик переводов из России был достигнут в октябре 2022 г., когда россияне перевели за рубеж в общей сложности $1,1 млрд, прирост составил 210%. В июле этого года было зафиксировано первое сокращение объема переводов с марта 2022 г., тогда из России в четыре республики было направлено $625,9 млн.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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