РБК: объем переводов из России в соседние страны сократился впервые с марта 2022 года
Объем денежных переводов из России в Казахстан, Киргизию, Грузию и Армению в мае 2023 г. сократился на треть, до $625,9 млн, следует из подсчетов РБК. При расчетах использовались данные переводов центральных банков этих стран, которые учитывали транзакции через банковскую инфраструктуру и/или через системы денежных переводов «Золотая корона», «Юнистрим» и Contact.
Уточняется, что это первое сокращение объема переводов с марта 2022 г. Объем переведенных средств также сократился и по сравнению с апрелем 2023 г., этот показатель находился на уровне $650,4 млн.
До этого момента переводы, начиная с апреля 2022 г., росли. Пик был достигнут в октябре, когда россияне перевели за рубеж $1,1 млрд, прирост составил 210%. Помимо этого в среднем на 235% в годовом выражении вырос объем переводов из России в четыре страны в феврале 2023 г.
По данным РБК, наибольший прирост переводов в феврале 2023 г. был зафиксирован в Грузии (+755%) и в Армении (+628%). За весь прошлый год в Грузию было переведено около $2 млрд, что является максимальным показателем с 2012 г., а в Армению – рекордные с 2004 г. $3,6 млрд.
По итогам мая 2023 г. падение было зафиксировано во всех странах, кроме Армении (+8%). Объем переводов же в Грузию, Казахстан и Киргизию снизился на 51%, 78% и 35% соответственно.