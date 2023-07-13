Газета
Финансы

РБК: объем переводов из России в соседние страны сократился впервые с марта 2022 года

Ведомости

Объем денежных переводов из России в Казахстан, Киргизию, Грузию и Армению в мае 2023 г. сократился на треть, до $625,9 млн, следует из подсчетов РБК. При расчетах использовались данные переводов центральных банков этих стран, которые учитывали транзакции через банковскую инфраструктуру и/или через системы денежных переводов «Золотая корона», «Юнистрим» и Contact.

Уточняется, что это первое сокращение объема переводов с марта 2022 г. Объем переведенных средств также сократился и по сравнению с апрелем 2023 г., этот показатель находился на уровне $650,4 млн.

Не слухи, а факты: читайте в Telegram-канале «Ведомостей»

До этого момента переводы, начиная с апреля 2022 г., росли. Пик был достигнут в октябре, когда россияне перевели за рубеж $1,1 млрд, прирост составил 210%. Помимо этого в среднем на 235% в годовом выражении вырос объем переводов из России в четыре страны в феврале 2023 г.

По данным РБК, наибольший прирост переводов в феврале 2023 г. был зафиксирован в Грузии (+755%) и в Армении (+628%). За весь прошлый год в Грузию было переведено около $2 млрд, что является максимальным показателем с 2012 г., а в Армению – рекордные с 2004 г. $3,6 млрд.

По итогам мая 2023 г. падение было зафиксировано во всех странах, кроме Армении (+8%). Объем переводов же в Грузию, Казахстан и Киргизию снизился на 51%, 78% и 35% соответственно.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных