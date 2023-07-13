РБК: объем переводов из России в соседние страны сократился впервые с марта 2022 года

По данным РБК, наибольший прирост переводов в феврале 2023 г. был зафиксирован в Грузии (+755%) и в Армении (+628%). За весь прошлый год в Грузию было переведено около $2 млрд, что является максимальным показателем с 2012 г., а в Армению – рекордные с 2004 г. $3,6 млрд.